إعصار بولاسان يضرب مدينة شانغهاى الصينية

بكين (أ ش أ)

ضرب إعصار بولاسان منطقة فنغشيان فى مدينة شانغهاى الصينية، وهو الثانى الذى يصل المدينة خلال أربعة أيام عقب إعصار "بيبينكا".

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أن إعصار "بولاسان" ضرب المنطقة مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة.. وأفاد مسئولو الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تضعف قوة الإعصار بشكل تدريجي مع تحركه داخل البلاد.

كما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مياه الأمطار غمرت الشوارع والأحياء في مدينة "شانغهاي"، فيما لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء هذا الإعصار.

وقد تسبب إعصار "بيبينكا" - وهو الأقوى الذي يضرب مدينة "شانغهاي" منذ عام 1949 - في إجلاء أكثر من 400 ألف شخص من منازلهم بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن 30 ألف أسرة وغيرها من الخسائر.