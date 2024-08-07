دراسة: نظام "الكيتو دايت" يرفع الكوليسترول الضار ويخفض بكتيريا الأمعاء

كتبت أمل علام

أظهرت دراسة جديدة نشرها موقع Medical Express، إن حمية أو"الكيتو دايت "، تسبب ارتفاع في نسبة الكوليسترول الضار في الدم وارتفاع مستوى البروتين الدهني B وانخفاض نسبة بكتيريا الأمعاء.

توصل فريق من المتخصصين في الصحة والتغذية في جامعة باث، بالتعاون مع زملاء من جامعة بريستول، ومستشفى جامعة أكسفورد، وجامعة ماستريخت، ومركز أبحاث الغذاء Teagasc ، إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا كيتونيًا قد يعانون من زيادة في مستويات الكوليسترول الضار LDL، ومستويات أعلى من البروتين الدهني B وانخفاض في بكتيريا الأمعاء.

وفي دراستهم المنشورة على موقع Cell Reports Medicine ، اتبع المتطوعون نظامًا غذائيًا كيتونيًا لمدة شهر حتى يتمكن الباحثون من دراسة تأثيره على أجسامهم.

يتألف النظام الغذائي الكيتوني من تقليل استهلاك الكربوهيدرات بشكل كبير، واستبدالها بالدهون من اللحوم ومنتجات الألبان والجبن والبيض وغيرها من الأطعمة مثل الأفوكادو، وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن أولئك الذين يلتزمون بالقواعد يفقدون الوزن، ولكن النظام الغذائي قد يسبب أيضًا مشاكل صحية أخرى مثل نقص التغذية ومشاكل الجهاز الهضمي وحصوات الكلى، وعلى المدى الطويل مشاكل العظام.

وفي هذا الجهد الجديد، اشتبه فريق البحث في أن النظام الغذائي قد يؤدي أيضًا إلى زيادة مستويات الكوليسترول السيئ وربما مشاكل أخرى، ولمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال، أجروا تجربة عشوائية محكومة من خلال تجنيد متطوعين للالتزام بالنظام الغذائي لمدة شهر ثم الخضوع لتقييم طبي لتحديد التغييرات.

وشملت التجربة 53 بالغًا غير مصابين بالسمنة، وتبع ثلثهم نظامًا غذائيًا كيتونيًا، وتبع ثلث آخر نظامًا غذائيًا منخفض السكر، وتناول الثلث المتبقي ما وصفه الباحثون بنظام غذائي معتدل ليكون بمثابة مجموعة تحكم.

وبعد شهر واحد، تم اختبار جميع المتطوعين، ووجد فريق البحث أن المتطوعين الذين اتبعوا النظام الغذائي الكيتوني فقدوا في المتوسط 1.6 كجم من الدهون، وكان لديهم أيضًا مستويات أعلى بنسبة 16% من الكوليسترول الضار في دمائهم مقارنة بمجموعة التحكم ومستويات أعلى بنسبة 26% من البروتين الدهني B، وهو بروتين معروف بسد الشرايين، أما أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي منخفض السكر فقدوا في المتوسط 1 كجم من الدهون، وكان لديهم مستويات أقل بنسبة 10% من الكوليسترول الضار في عينات الدم، ولم يحدث أي تغيير في مستويات البروتين الدهني B .

وأشار الباحثون، إلى أن المتطوعين الذين اتبعوا النظام الغذائي الكيتونى كان لديهم أيضًا مستويات منخفضة من نوع من البكتيريا المعوية المعروفة بأنها تشارك في تعزيز نظام المناعة القوي وأيضًا في إنتاج فيتامينB