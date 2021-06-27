شهر رجيم.. جدول كامل لنظام كيتو دايت صحى خلال شهر

كتبت فاطمة خليل

اشتهر نظام الكيتو دايت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب نتائجه في إنقاص الوزن بشكل فعال وسريع، ويعمل الكيتو دايت عن طريق إجبار الجسم على الدخول في الحالة الكيتونية، حيث يبدأ الجسم في حرق الدهون كمصدر أساسي للسعرات الحرارية، من خلال تقليل تناول الأطعمة سهلة الهضم، خاصة الكربوهيدرات، فيبدأ الجسم في استهلاك مخازن الجلوكوز في الكبد وإنقاص الوزن سريعاً، في هذا التقرير نقدم لكم خطة شهر ريجيم لإنقاص الوزن من خلال الكيتو دايت.



الكيتو دايت

ما هو كيتو دايت؟



وفقاً لموقع "diet doctor"، فإن نظام الكيتو دايت هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات عالي الدهون إنه مشابه من نواح كثيرة للأنظمة الغذائية الأخرى منخفضة الكربوهيدرات.

بينما تأكل كمية أقل بكثير من الكربوهيدرات في نظام كيتو الغذائي، فإنك تحافظ على استهلاك معتدل للبروتين وقد تزيد من تناولك للدهون.

يؤدي الانخفاض في تناول الكربوهيدرات إلى وضع جسمك في حالة استقلابية تسمى الكيتوزية، حيث يتم حرق الدهون من نظامك الغذائي ومن جسمك للحصول على الطاقة.



ريجيم الكيتو

شهر ريجيم .. جدول كامل كيتو دايت لإنقاص الوزن خلال شهر



إليكم خطة ريجيم صحى لإنقاص الوزن لمدة شهر من خلال كيتو دايت، وبحسب موقع "webd " فإن الكيتو دايت هو مصطلح يستخدم في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات الفكرة هي أن تحصل على سعرات حرارية أكثر من البروتين والدهون وأقل من الكربوهيدرات، قلل من تناول الكربوهيدرات التي يسهل هضمها، مثل السكر والصودا والمعجنات والخبز الأبيض.



كيتو دايت 3

الأسبوع الأول



اليوم وجبة الإفطار وجبة الغداء وجبة العشاء السبت بيض مقلى بالزبدة الفلاحى + ثمرة خيار + شاى أو قهوة صدر فرخة مشوية + سلطة مضاف لها ملعقة زيت زيتون شرائح لحم مع قرنبيط وسلطة الأحد عجة بالبيض + طماطم شريحتين لحمة مع أفوكادو وخس لحم السمك بزيت الزيتون + كوب سبانخ مطبوخة الأثنين كوب زبادى كامل الدسم ومنخفض الكربوهيدرات + قطعة شيكولاته داكنة كوسة باللحمة والفلفل الرومى الأخضر كيكة الشيكولاته الكيتو (بدقيق جوز الهند) الثلاثاء أومليت بالزبدة وقطع الدجاج قطعة دجاج مشوي + كوب زبادي + سلطة خضراء بزيت الزيتون سمك سلمون مشوى + سبانخ مطبوخة + سلطة الأربعاء بيضة مسلوقة+ ثمرة أفوكادو شريحة تونة بزيت الزيتون + سلطة خضراء كبده جملى مطهية بزيت الزيتون مع البصل والملح والفلفل والبهارات + سلطة خضراء الخميس أومليت بالبيض والجبنة كرات اللحمة مفرومة مع الخضروات بزيت الزيتون زبادى + قليل من المكسرات الجمعة شرائح خس وجبنة ولحم مشوى سلطة و سمك مشوى زبادى + شريحة شيكولاته داكنة

الأسبوع الثانى



اليوم وجبة الإفطار وجبة الغداء وجبة العشاء السبت سلطة التونة بالخضروات هامبرجر مشوى مع سلطة بزيت الزيتون كفتة لحم بالفرن مع البقدونس وكوب سلطة خضراء الأحد قرنبيط وقطعة جبنة وحبة طماطم وفراولة فراخ مشوية وسبانخ زبادى مع التوت أو ثمرة أفوكادو الأثنين بيضة مسلوقة وثمرة أفوكادو لحمة مشوية مع سلطة خضار كفتة لحمة بالفرن مع البقدونس الثلاثاء زبادى و بطيخ شريحتان سمك السلمون مطبوخ بزيت الزيتون مع الخيار والطماطم ثمرة كانتالوب مع الزبادى الأربعاء بيض مقلى بالزبدة وفراولة فراخ مشوية وسلطة كوب لحمة مفرومة وسلطة خضراء الخميس جبنة شيدر مع قليل من المكسرات كبده مع الخضروات بزيت الزيتون زبادى وثمرة فاكهة الجمعة قطعة شيكولاته داكنة وزبادى فراخ مشوية بالزبدة وكوسة مطبوخة هامبرجر مع الخس

الأسبوع الثالث



اليوم وجبة الإفطار وجبة الغداء وجبة العشاء السبت بيض مقلى بالزبدة كوسة باللحم مطبوخة بزيت الزيتون وسلطة خضراء كفتة اللحم المفروم مع سلطة الأحد أومليت بالفلفل الرومى وقطع الفراخ أو المشروم كبده بالخضار وزيت الزيتون زبادى وثمرة أفوكادو الأثنين بيض مسلوق مع شرائح جبنة شيدر سمك السلمون بزيت الزيتون مع السلطة هامبرجر مع الخس الثلاثاء سلطة خضار بزيت الزيتون كفتة لحمة بالفرن مع بقدونس سمك تونة مشوى مع سلطة الأربعاء كنتالوب مع زبادى فراخ مشوية وسلطة زبادى مع ثمرة أفوكادو الخميس بيضة مسلوقة وشريحة شيكولاته داكنة شريحة لحمة وسلطة بزيت الزيتون شرائح لحمة وقرنبيط الجمعة جبنة شيدر ومكسرات كرات اللحمة المفرومة مع الخضار

الأسبوع الرابع

