هل تأكل أقل من اللازم لإنقاص الوزن؟ .. كيف يمكن أن يكون ذلك ضارًا

كتب – حسام الشقويرى

يعتقد الكثير من الناس أن تناول كميات أقل من الطعام يعد استراتيجية مباشرة وفعالة لفقدان الوزن. ومع ذلك، فإن هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية لعدة أسباب، ما قد يعيق جهود إنقاص الوزن ويؤثر سلبًا على الصحة العامة"، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

تشمل الأسباب العكسية

تباطؤ التمثيل الغذائي

وعندما تقلل بشكل كبير من تناول السعرات الحرارية، فإن جسمك يدرك ذلك باعتباره تهديدًا لاحتياطياته من الطاقة. وهذا يحفز آلية البقاء، ما يتسبب في تباطؤ عملية التمثيل الغذائي لديك للحفاظ على الطاقة، ونتيجة لذلك، يحرق جسمك عددًا أقل من السعرات الحرارية أثناء الراحة وأثناء النشاط البدني، هذا التكيف الأيضي يجعل من الصعب فقدان الوزن ويسهل استعادته إذا تم استئناف أنماط الأكل الطبيعية.

فقدان العضلات

إن خفض السعرات الحرارية بشكل كبير قد يؤدي إلى فقدان العضلات إلى جانب فقدان الدهون، فالعضلات هي أنسجة نشطة أيضيًا، ما يعني أنها تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، وفقدان كتلة العضلات يقلل من معدل الأيض الأساسي (BMR)، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الأيض بشكل أكبر. فالحفاظ على كتلة العضلات أو زيادتها من خلال تناول كمية كافية من البروتين وتدريبات المقاومة أمر بالغ الأهمية لعملية التمثيل الغذائي الصحي وفقدان الوزن بشكل فعال".

فقدان الوزن

إن تناول الطعام بشكل أقل يعني تناول كميات أقل من كل شيء، بما في ذلك العناصر الغذائية الأساسية. و التقييد الشديد للسعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى التي يحتاجها جسمك للعمل بشكل صحيح. ويمكن أن تتسبب هذه النواقص في مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك ضعف المناعة وانخفاض كثافة العظام وضعف الوظيفة الإدراكية". إن ضمان اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الكافية أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة أثناء فقدان الوزن.

الآثار النفسية

إن تقييد تناولك للطعام بشكل صارم قد يؤدي إلى تأثيرات نفسية كبيرة. فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالحرمان، وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والتركيز الشديد على الطعام. وقد يؤدي هذا إلى دورة من التقييد والإفراط في تناول الطعام، حيث تتبع فترات من خفض السعرات الحرارية بشكل مكثف الإفراط في تناول الطعام. وقد تؤدي مثل هذه الأنماط إلى تعطيل علاقتك بالطعام وتؤدي إلى سلوكيات أكل مضطربة.

اختلال التوازن الهرموني

إن تناول كميات قليلة من الطعام قد يؤدي إلى اختلال توازن الهرمونات التي تنظم الجوع والشبع والتمثيل الغذائي. وترتفع مستويات هرمون الجوع ، في حين تنخفض مستويات هرمون الشبع. وهذا الخلل الهرموني يجعلك تشعر بالجوع وعدم الرضا بعد تناول الطعام، مما يجعل من الصعب الالتزام بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ويزيد من احتمال الإفراط في تناول الطعام".

مستويات الطاقة والأداء البدني

"السعرات الحرارية هي مصدر للطاقة، وتقليل تناولك لها بشكل كبير قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة. وقد يؤثر هذا على أدائك البدني، مما يجعل من الصعب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو الحفاظ على نمط حياة نشط"، و التمارين الرياضية هي عنصر أساسي في إنقاص الوزن والصحة العامة، وقد يؤدي نقص الطاقة إلى انخفاض الدافع والقدرة البدنية على ممارسة الرياضة.

فقدان الوزن المستدام

إن فقدان الوزن بشكل مستدام يتعلق بإيجاد التوازن حيث تستهلك سعرات حرارية أقل قليلاً مما تنفقه، دون قيود صارمة. من المرجح أن تؤدي التغييرات التدريجية المعتدلة في نظامك الغذائي ونمط حياتك إلى نجاح طويل الأمد. و دمج مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، والنشاط البدني المنتظم، والراحة الكافية هي مكونات أساسية لاستراتيجية فقدان الوزن المستدامة.