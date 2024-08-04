مقتل شخصين وإصابة 5 أخرين فى غارة إسرائيلية على بلدة السريان حنوب لبنان

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير سريان جنوب البلاد



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا، استهدف أطراف منطقة (المحمودية) لجهة منطقة الوردية، مقابل الأطراف الغربية لبلدة (بلاط)، وأتبعها بغارة ثانية بعد أقل من 10 دقائق على محيط منطقة المحمودية، شرق (سهل الميدنة) كفر رمان".



وأشارت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما أطلق القنابل الحارقة على المناطق المتاخمة للخط الأزرق، وأطلق أيضا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة (عيتا الشعب) بالقطاع الأوسط".



في سياق متصل.. استهدف حزب الله اللبناني التجهيزات التجسسية في موقع "راميا" بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابةً؛ مباشرة مما أدى إلى تدميرها.