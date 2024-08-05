من مطبخك.. أضف هذا المكون السحرى للشاى الأخضر لتحقيق أقصى فائدة

كتبت مروة هريدى

الشاي الأخضر معروف منذ قرون بفوائده الصحية العديدة، بما في ذلك إنقاص الوزن، وتحسين وظائف المخ، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ومع ذلك، فإن إضافة الفلفل الأسود إلى الشاي الأخضر قد يزيد من هذه الفوائد، وذلك بفضل الخصائص الفريدة للبيبيرين، المركب النشط في الفلفل الأسود، ويمكن أن يعمل هذا المزيج على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية، ويعزز التمثيل الغذائي، ويوفر مزايا صحية مختلفة، وفقًا لموقع "WEBMD".

فوائد الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، والتي تُعرف بدورها في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، إن الكاتيكين (EGCG) الأكثر شهرة في الشاي الأخضر يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية مثل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وفقدان الوزن والوقاية من السرطان، ويحتوي الشاي الأخضر أيضًا على الكافيين والأحماض الأمينية مثل إل-ثيانين، والتي تعمل معًا على تعزيز وظائف المخ وتوفير حالة من الهدوء واليقظة.

فوائد الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود، الذي يُشار إليه غالبًا باسم "ملك التوابل"، على البيبيرين، وهو المسئول عن نكهته اللاذعة وفوائده الصحية العديدة، حيث يُعرف البيبيرين بقدرته على تحسين الهضم، وتعزيز التمثيل الغذائي، وتعزيز التوافر البيولوجي للعديد من العناصر الغذائية، مما يسهل على الجسم امتصاصها والاستفادة منها، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الفلفل الأسود بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يساهم في فوائده الصحية الشاملة.

فيما يلى.. فوائد دمج الفلفل الأسود مع الشاي الأخضر:

تعزيز امتصاص العناصر الغذائية

إحدى أهم فوائد إضافة الفلفل الأسود إلى الشاي الأخضر هي تعزيز امتصاص العناصر الغذائية، حيث يزيد البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود من التوافر البيولوجي للكاتشينات الموجودة في الشاي الأخضر وهذا يعني أن الجسم يمكنه امتصاص هذه المواد المضادة للأكسدة والاستفادة منها بشكل أكثر فعالية، مما يزيد من فوائدها الصحية، ويمكن أن يؤدي امتصاص العناصر الغذائية المعزز إلى صحة أفضل بشكل عام، حيث يحصل الجسم على المزيد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن

غالبًا ما يرتبط الشاي الأخضر بفقدان الوزن نظرًا لقدرته على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون، وتعمل مادة الكافيين والكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر على تحفيز عملية توليد الحرارة، وهي العملية التي يولد بها الجسم الحرارة ويحرق السعرات الحرارية، ويمكن أن يؤدي إضافة الفلفل الأسود إلى الشاي الأخضر إلى تعزيز هذا التأثير بشكل أكبر, وقد ثبت أن البيبيرين يزيد من معدل التمثيل الغذائي ويحسن عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يساعد في تسريع جهود إنقاص الوزن، ويمكن أن يكون هذا المزيج فعالًا بشكل خاص عند إقرانه بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يُعرف الفلفل الأسود بفوائده الهضمية، فهو يحفز إنتاج الإنزيمات الهضمية، التي تساعد في تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، ويمكن أن يساعد إضافة الفلفل الأسود إلى الشاي الأخضر في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، كما تدعم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر صحة الجهاز الهضمي عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، ويمكن لهذين المكونين معًا أن يعملان على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام وامتصاص العناصر الغذائية.

تأثيرات قوية مضادة للأكسدة والالتهابات

كل من الشاي الأخضر والفلفل الأسود غنيان بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب، حيث يعمل الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر والبيبيرين الموجود في الفلفل الأسود معًا لتوفير دفعة قوية من مضادات الأكسدة، كما يمكن أن يساعد هذا المزيج في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان عن طريق تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهاب في الجسم، ويمكن أن تساعد التأثيرات المضادة للالتهابات لهذا المزيج أيضًا في تخفيف أعراض حالات مثل التهاب المفاصل والاضطرابات الالتهابية الأخرى.

خصائص محتملة لمكافحة السرطان

قد يكون لمزيج الشاي الأخضر والفلفل الأسود خصائص محتملة لمكافحة السرطان، ولقد ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشار الأورام كما يعمل البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود على تعزيز التوافر البيولوجي لـ EGCG الموجود في الشاي الأخضر، مما يجعله أكثر فعالية في مكافحة السرطان، كما أظهرت الدراسات أن البيبيرين نفسه يتمتع بخصائص مضادة للسرطان، حيث يمكنه تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتحفيز موت الخلايا المبرمج، وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن الجمع بين الشاي الأخضر والفلفل الأسود يعد عاملًا طبيعيًا لمكافحة السرطان.