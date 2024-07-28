لا تتناول هذه المكونات مع الشاي أو القهوة.. تسبب الحموضة والانتفاخ

كتبت مروة هريدى

لا توجد طريقة أفضل لبدء يومك بتناول فنجان دافئ من الشاي أو القهوة، ولكن هل تشعر غالبًا بعدم الراحة وانتفاخ البطن بعد شرب مشروبك المفضل مباشرةً؟ فقد يؤدى محتوى الكافيين في الشاي والقهوة إلى عدم الراحة فى الهضم، وخاصةً عند تناوله مع أطعمة معينة، وفقًا لما ذكره موقع "WEBMD".

فيما يلى.. قائمة بالأطعمة التي لا تتناولها مع الشاي والقهوة:

الفواكه الحمضية

يمكن للفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون أن تغير توازن درجة الحموضة في معدتك، عند تناولها مع الشاي أو القهوة، والتي تحتوي بالفعل على نسبة حمضية قليلة، يمكن للفواكه الحمضية أن تؤدي إلى زيادة الحموضة، مما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة أو ارتداد الحمض.

الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة يمكن أن تهيج بطانة المعدة وتزيد من مستويات الحموضة، وتناولها مع الشاي أو القهوة، والتي لها أيضًا خصائص حمضية، قد يزيد من الانزعاج المعدي أو حرقة المعدة.

منتجات الألبان

يمكن أن تتخثر منتجات الألبان مثل الحليب أو الكريمة أو الجبن عند خلطها بالشاي الساخن أو القهوة بسبب حموضتها، ولا يؤثر هذا التخثر على الطعم فحسب، بل يمكن أن يزعج الهضم ويسبب الانزعاج، وخاصة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

الخضراوات الخضراء

تحتوي الخضراوات الخضراء مثل السبانخ والكرنب والبروكلي على نسبة عالية من الأوكسالات، وهي مركبات يمكنها الارتباط بالمعادن مثل الكالسيوم والحديد، وقد يؤدي تناولها مع الشاي أو القهوة إلى إعاقة امتصاص هذه المعادن من طعامك.

الحلويات والمعجنات

على الرغم من أن تناول الشاي أو القهوة مع الحلويات السكرية أمر مغرٍ، إلا أن الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة، وقد يؤدي هذا إلى زيادة مؤقتة في الطاقة يتبعها انهيار، مما يلغي اليقظة الثابتة التي يوفرها الكافيين.

الأطعمة الغنية بالبروتين

يمكن للأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم والفاصوليا أن تقلل من امتصاص الكافيين من الشاي أو القهوة، وقد يقلل هذا من التأثيرات المنشطة لهذه المشروبات، مما يؤثر على الغرض المقصود منها كمنشط صباحي.

المشروبات الغازية

يمكن للمشروبات الغازية مثل الصودا أو المياه الفوارة أن تزيد من حموضة المعدة، وعند دمجها مع حموضة الشاي أو القهوة، يمكن أن يؤدي هذا إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي أو الانتفاخ.

الأطعمة المقلية أو الدهنية

الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي يمكن أن تبطئ عملية الهضم وتجعلك تشعر بالخمول، وقد يؤدي تناولها مع الشاي أو القهوة، والتي تعد مدرة للبول ويمكن أن تزيد من إنتاج حمض المعدة، إلى الشعور بعدم الراحة أو عسر الهضم.