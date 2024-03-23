زيادة حرق السعرات الحرارية والوقاية من السرطان.. فوائد الفلفل الأسود فى رمضان

كتب ـ محمد صبحى

دائما ما يرتبط شهر رمضان، باستعدادات مكثفة لدى الأسر المصرية، وأغلبها مرتبط بالمطبخ وسفرة رمضان، والتحضير لأنواع الإفطار على مدار الشهر المبارك، واستخدام التوابل والبهارات فى المطبخ المصري التي تدخل في تحضير وصفات الإفطار والتي تساعد علي الصيام وانتظام الجهاز الهضمي والتنفسي وتساعد علي القيام بالعبادات دون الشعور بتعب.

وفى هذا الإطار أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور عماد الدين حسن، عن أنواع التوابل والبهارات وأيضا دورها وفوائدها للجهاز الهضمى ومن بينها:-

القرفة: وتوجد علي هيئة أعواد أو مطحون، ولونها بني غامق، وهي نوعان أحدهما حار وغامق اللون والثاني حلو ذو نكهٍة خفيفة. وتستعمل في معظم المطابخ العالمية، وتستخدم في صنع المرق، والمحاشي، والمعجنات. لها فائدة مع مرضى مقاومة الأنسولين، فهي تساعد علي تنظيم مستوي السكر في الدم وأيضا لها فاعليه قوية كمضاد للأكسدة وتعزيز صحة الجلد وتحسين صحة الجهاز المناعي وخفض نسبة الكولسترول الضار ورفع الكولسترول الجيد، ولها أيضا مفعول مضاد للبكتيريا والفطريات، وتقلل أيضا من تشنج العضلات اللا إرادية وتقليل أعراض ألزهايمر والاستخدام الشائع هو استخدامها في خفض الوزن. ولكن لا يجب الإكثار منها فمعلقة يوميا تكفي.

7- الفلفل الأسود: يستخدم كحبيبات أو مطحون .. له مذاق ونكهة رائعة ورائحة قوية ونفاذة .. فهو من أهم التوابل الشعبية، له فوائد طبية كمقوي لجميع غدد الجهاز الهضمي وتحسين الهضم لكونه غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ويعزز من صحة القلب والشرايين ورفع نسبة الكولسترول الجيد في الدم وزيادة حرق السعرات الحرارية والوقاية من السرطان، وله خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا وخاصة البكتيريا الموجودة بالفم فيحافظ علي صحة الفم واللثة.. ومع كل هذه المميزات إلا أن الإكثار منه يسبب حرقة في المعدة واحمرار الجلد وتحفيز العطس، ويسبب بعض التفاعلات مع الأدوية مثل مضادات الهيستامين .. ولهذا يراعي استخدام كمية قليله منه.