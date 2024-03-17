مضادات الأكسدة.. هتحارب السرطان وتعزز مناعتك

كتبت إيناس البنا

مضادات الأكسدة هي مواد تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، والجذور الحرة ليست كلها سيئة، وإنما تلعب دورًا مهمًا في العديد من العمليات البيولوجية بما في ذلك انقسام الخلايا، إلا أنه عند تراكمها في الجيم، فإنها يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالخلايا، وهذا قد يساهم في حالات مثل السرطان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

أنواع مضادات الأكسدة يميل الناس إلى الحديث عن مضادات الأكسدة كفئة واسعة، لكنها في الواقع عائلة كبيرة، فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة، وكذلك فيتامين E، وفيتامين A، وبيتا كاروتين ، وهناك الكثير غيرها، ولكل منها فوائدها الخاصة. فوائد مضادات الأكسدة نظرًا لأن مضادات الأكسدة لديها القدرة على حمايتك من الجذور الحرة، فقد تكون قادرة على تقليل احتمالات إصابتك ببعض الأمراض.

توجد مضادات الأكسدة وفقًا لموقع webmd بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضراوات وغيرها من الأطعمة، ويمكن أيضًا تناولها كمكملات غذائية. وهي موجودة في بعض منتجات العناية بالبشرة أيضًا.يميل الناس إلى الحديث عن مضادات الأكسدة كفئة واسعة، لكنها في الواقع عائلة كبيرة، فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة، وكذلك فيتامين E، وفيتامين A، وبيتا كاروتين ، وهناك الكثير غيرها، ولكل منها فوائدها الخاصة.نظرًا لأن مضادات الأكسدة لديها القدرة على حمايتك من الجذور الحرة، فقد تكون قادرة على تقليل احتمالات إصابتك ببعض الأمراض.

ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يعد صحيًا لأسباب عديدة أخرى، الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة عادة ما تكون:

نسبة عالية من الألياف

منخفضة في الدهون المشبعة والكوليسترول

مليئة بالفيتامينات والمعادن

مضادات الأكسدة للوقاية من السرطان

الأطعمة المضادة للأكسدة تحتوي الأطعمة المختلفة على فيتامينات ومعادن مضادة للأكسدة مختلفة، يوجد بيتا كاروتين المضاد للأكسدة في الأطعمة البرتقالية مثل:

جزر

البطاطا الحلوة

قرع

يقطين

المشمش

تحتوي بعض الخضروات الورقية الخضراء أيضًا على مستويات عالية من البيتا كاروتين، بما في ذلك:

كرنب

سبانخ

الكرنب الأخضر

تحتوي هذه الخضار أيضًا على مستويات عالية من اللوتين المضاد للأكسدة .

يوجد الليكوبين المضاد للأكسدة في الفواكه والخضروات ذات اللحم الوردي والأحمر أو البرتقالي المحمر. الامثله تشمل:

بطيخ

بابايا

الجريب فروت الورديطماطم الفوائد الصحية المحتملة لمضادات الأكسدة ​انخفاض الإجهاد التأكسدي تعمل مضادات الأكسدة على تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل تلف الخلايا الذي يمكن أن يسبب الأمراض المزمنة.

تعزيز وظيفة المناعة وهو يدعم نظام المناعة الصحي عن طريق تحييد السموم ومساعدة الجسم على مكافحة الالتهابات.