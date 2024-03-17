مضادات الأكسدة.. هتحارب السرطان وتعزز مناعتك

مضادات الأكسدة هي مواد تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، والجذور الحرة ليست كلها سيئة، وإنما تلعب دورًا مهمًا في العديد من العمليات البيولوجية بما في ذلك انقسام الخلايا، إلا أنه عند تراكمها في الجيم، فإنها يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالخلايا، وهذا قد يساهم في حالات مثل السرطان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.
توجد مضادات الأكسدة وفقًا لموقع webmd بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضراوات وغيرها من الأطعمة، ويمكن أيضًا تناولها كمكملات غذائية. وهي موجودة في بعض منتجات العناية بالبشرة أيضًا.
أنواع مضادات الأكسدةيميل الناس إلى الحديث عن مضادات الأكسدة كفئة واسعة، لكنها في الواقع عائلة كبيرة، فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة، وكذلك فيتامين E، وفيتامين A، وبيتا كاروتين ، وهناك الكثير غيرها، ولكل منها فوائدها الخاصة.
فوائد مضادات الأكسدةنظرًا لأن مضادات الأكسدة لديها القدرة على حمايتك من الجذور الحرة، فقد تكون قادرة على تقليل احتمالات إصابتك ببعض الأمراض.
ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يعد صحيًا لأسباب عديدة أخرى، الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة عادة ما تكون:
- نسبة عالية من الألياف
- منخفضة في الدهون المشبعة والكوليسترول
- مليئة بالفيتامينات والمعادن
- مضادات الأكسدة للوقاية من السرطان
الأطعمة المضادة للأكسدةتحتوي الأطعمة المختلفة على فيتامينات ومعادن مضادة للأكسدة مختلفة، يوجد بيتا كاروتين المضاد للأكسدة في الأطعمة البرتقالية مثل:
جزر
البطاطا الحلوة
قرع
يقطين
المشمش
تحتوي بعض الخضروات الورقية الخضراء أيضًا على مستويات عالية من البيتا كاروتين، بما في ذلك:
كرنب
سبانخ
الكرنب الأخضر
تحتوي هذه الخضار أيضًا على مستويات عالية من اللوتين المضاد للأكسدة .
يوجد الليكوبين المضاد للأكسدة في الفواكه والخضروات ذات اللحم الوردي والأحمر أو البرتقالي المحمر. الامثله تشمل:
بطيخ
بابايا
الجريب فروت الورديطماطم
الفوائد الصحية المحتملة لمضادات الأكسدة
انخفاض الإجهاد التأكسديتعمل مضادات الأكسدة على تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل تلف الخلايا الذي يمكن أن يسبب الأمراض المزمنة.
تعزيز وظيفة المناعةوهو يدعم نظام المناعة الصحي عن طريق تحييد السموم ومساعدة الجسم على مكافحة الالتهابات.
حماية القلب والأوعية الدمويةمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
آثار مكافحة الشيخوخةتحميك مضادات الأكسدة من تلف الخلايا، وبالتالي تقلل التجاعيد وتحسن مرونة الجلد.
دعم صحة العينفهو يحافظ على سلامة العين من الأضرار التأكسدية، ويقلل من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر.
الوقاية من السرطان
يمكن لمضادات الأكسدة والفلافونويد والبوليفينول حماية خلايا الدماغ وتحسين الوظيفة الإدراكية.
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