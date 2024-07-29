فوائد بذور الخيار لا حصر لها.. تنقص الوزن وتقوي المناعة.. اشتريها من العطار

كتبت فاطمة خليل

تعتبر بذور الخيار مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات (مثل فيتامين ك وفيتامين ج وفيتامينات ب) والمعادن (مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم)، وتساهم هذه العناصر الغذائية في الصحة العامة وتساعد في الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد بذور الخيار، بحسب موقع تايمز ناو.

فوائد بذور الخيار

تدعم صحة الجهاز الهضمي

تحتوي البذور على نسبة عالية من الألياف، ما يساعد في الهضم ويعزز حركات الأمعاء المنتظمة، يمكن أن يساعد تناول بذور الخيار في منع الإمساك وتحسين صحة الأمعاء ودعم الجهاز الهضمي الصحي.

تعزز صحة الجلد

تحتوي بذور الخيار على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية التي يمكن أن تفيد الجلد. فهي تساعد في تقليل الالتهابات ومحاربة الإجهاد التأكسدي والحفاظ على ترطيب البشرة، مما يساهم في الحصول على بشرة أكثر صحة وشبابًا.

تساعد في إدارة الوزن

نظرًا لمحتواها العالي من الألياف، يمكن أن تساعد بذور الخيار في إدارة الوزن. تعمل الألياف على تعزيز الشعور بالشبع ويمكن أن تقلل من إجمالي السعرات الحرارية عن طريق جعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما قد يكون مفيدًا للتحكم في الوزن.

تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودان في بذور الخيار ضروريين للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية ودعم صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يساعد تناول كمية كافية من هذه المعادن في تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم وغيره من مشاكل القلب.

تعزز جهاز المناعة

بذور الخيار غنية بفيتامين سي، المعروف بخصائصه المعززة للمناعة. يساعد فيتامين سي في حماية الجسم من العدوى، ويدعم إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويساعد في التئام الجروح.

تعزز صحة الكلى

يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الماء وخصائص مدر البول في بذور الخيار في دعم وظائف الكلى عن طريق تعزيز إنتاج البول وطرد السموم من الجسم. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لصحة الكلى بشكل عام ووظيفة المسالك البولية.

تعزز صحة العظام

تحتوي بذور الخيار على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تعد ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية. يمكن أن يساهم الاستهلاك المنتظم لهذه البذور في كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تحسن الصحة العقلية

تحتوي البذور على مركبات قد يكون لها تأثيرات مهدئة وتحسن الصحة العقلية. كما أنها غنية بفيتامينات ب، وهي مهمة لصحة الدماغ وقد تساعد في تقليل أعراض التوتر والقلق.