اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 02:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

شهر مسرى يبدأ الأربعاء المقبل.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 05 أغسطس 2024 02:00 ص
شهر مسرى يبدأ الأربعاء المقبل.. اعرف التفاصيل زراعات - ارشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

‫ يبدأ شهر  مسرى الشهر القبطي الثاني عشر من الشهور القبطية المصرية الأربعاء المقبل، ويوجد من الأمثال الشعبية لهذا الشهر: "مسرى، تجري فيه كل ترعة عسرة"، أي ازدياد مياه الفيضان فتغمر الأرض.

يقول الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه مع سيادة الحرارة العالية وتعاقب الموجات شديدة الحرارة يحدث زيادة فيما يسمى بتنفس الظلام Dark respiration يعني أنه من الممكن أن يحدث فشل في الإخصاب لـ"الذرة" أو أن المادة التى تتخزن فى الحبوب أو تكوين شعيرات القطن والنبات سوف يستهلك جزء منها فى تنفس الظلام بسبب ارتفاع درجة حرارة الليل بالتحديد، بالتالي يقل معدل الإخصاب أو التحجيم "الطبيعى" بالاضافة إلى حاجة مهمة وهي أن النبات فى الأجواء الحارة يزيد إفراز هرمون الإثيلين الطبيعي "هرمون النضج" فيحدث نضج "مبكر" وطبعا على حساب التحجيم .

أضاف فهيم، أن المزارعين تعودوا على عدم الاهتمام بهذه المحاصيل خلال فترة الموسم سواء بالرش أو الإضافات الأرضية رغم أن هذه المعاملات لها أهمية كبيرة وتزيد كثيرا فى المحصول والجودة كما أن تكلفتها ليست بالكثيرة .







مسرى

الفيضان

الشهور القبطية

المحاصيل الزراعية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة