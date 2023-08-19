8 توصيات فنية للمزارعين فى شهر "مسرى".. أبرزها الاهتمام بالرى

كتبت أسماء نصار

انتهى شهر أبيب أبو اللهيب، وبدأ شهر مسرى ويقال عنه "مسرى تجرى فيه كل ترعة عسرة " وهو ما يعنى أنه شهر تدفق المياه فى الترع وزيادة النباتات.

ويقول الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، أنه مع الحرارة العالية وتعاقب الموجات شديدة الحرارة يحدث زيادة فيما يسمى بتنفس الظلام Dark respiration، يعني أنه من الممكن أن يحدث فشل في الإخصاب "الذرة"، أو أن المادة التى تتخزن فى الحبوب او تكوين شعيرات القطن و النبات سوف يستهلك جزء منها فى تنفس الظلام بسبب ارتفاع درجة حرارة الليل بالتحديد، بالتالي يقل معدل الاخصاب أو التحجيم "الطبيعى" بالإضافة إلى أن النبات فى الاجواء الحارة تشهد افراز هرمون الاثيلين الطبيعي "هرمون النضج" فيحدث نضج "مبكر" وطبعا على حساب التحجيم.

أضاف فهيم أن المزارعين اعتادوا على عدم الاهتمام بهذه المحاصيل خلال فترة الموسم سواء بالرش أو الاضافات الأرضية، رغم أن هذه المعاملات لها أهمية كبيرة، وتزيد كثيرا فى المحصول والجودة، كما أن تكلفتها ليست بالكثيرة .

وفى التقرير التالى نتعرف على توصيات أول شهر مسرى:

1- بالنسبة لزراعات المحاصيل الحقلية الصيفية "الذرة - الأرز - القطن - فول الصويا - السمسم - الفول السوداني "، فمعظم الزراعات داخلة في مرحلة التزهير والاخصاب والعقد أو في مرحلة طرد السنابل في الأرز وتحجيم "الوسواس" في القطن أو تكون الحبوب وزيادة حجم الكيزان في الذرة .

2- لكل المحاصيل في مراحل التزهير والاخصاب وبداية العقد يجب العناية الفائقة بالري وتقريب فترات الري وعدم التعطيش أو التغريق تحت أي بند .

3- المحاصيل في مرحلة ما قبل التزهير / التزهير والطرد / الاخصاب :

- تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + عالي الفسفور الماب "1 كجم للفدان ".

- أو اضافة "حقن" عالي الفسفور زي حامض فسفوريك بمعدل 10-12 لتر أو 2-3 كجم ماب بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياة الري في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية..

4 - المحاصيل في مرحلة العقد وبداية تكوين الحبوب / وسواس القطن :

- استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشاً ، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 20-25 سم لكل 300 لتر ماء .

- أما "الذرة" فيمكن اضافة نترات بوتاسيوم "2 كيلو "مع فولفيك (1) كجم للفدان في برميل على وش الميه .

- أو اضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 8- 10 كجم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 5-6 كيلو / فدان مع مياة الري في برميل على وش الميه "الرية الاخيرة ".

5- مزارعي الخضر متوقع زيادة معدلات التنفيل "تساقط العقد الحديث ) لمحاصيل الطماطم – الفلفل – الكوسة – الخيار – الكوسة " بسبب زيادة فرق حرارة الليل والنهار خلال هذه الفترة ويجب علاج بإضافة حامض الفولفيك "2 ك فدان" والرش بمركب كالسيوم بورون "1 لتر / فدان" مرتين متتاليتين بينهما 5 أيام.

6- مزارعي الطماطم اجراء المكافحة المناسبة لزيادة عدد اجيال توتا ابسلوتا "سوسة الطماطم " بالمواد الفعالة "اندوكساكارب - دلتا مثرين - ريناكسيبير - كلورانتر انيلبرول ".

7- مزارعي الرمان يرجى عدم زيادة كميات الري عن اللازم خلال فترة تحجيم وتلوين ثمار الرمان بالإضافة إلى ان الرطوبة العالية تساعد على زيادة الاصابة بديدان الثمار أو تسبب زيادة في ظاهرة التشقق للثمار.

8- ينصح بعدم الاستعجال في زراعة العروة الجديدة من المحاصيل "البنجر – البطاطس النيلي – الفاصوليا البيضاء – البصل السبعيني – الثوم في شمال الصعيد " يتم البدء بعد 20 أو 25 أغسطس .