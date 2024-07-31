رئيس مركز المناخ يضع 6 حلول علمية لتخفيف حدة التغيرات المناخية.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

‫ قدم الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح عددٍ من الحلول العلمية التي تستهدف تخفيف حدة التغيرات المناخية.

وكانت الحلول التى وضعها فهيم للتعامل مع انحرافات الطقس والمناخ كالتالى:

1- توطين ثقافة التعامل الصحيح مع هذه الظاهرة عبر المنصات الإعلامية ووسائل الاتصال المختلفة .

2- اتخاذ التدابير التطبيقية والإجرائية التي تساعد على تعزيز نتائج التوصيات العلمية الخاصة بطرق التعامل الصحيح مع هذه الظاهرة.

3- تغيير توقيتات الزراعة.

4- إنتاج أصناف وسلالات جديدة قصيرة العمر لأغلب المحاصيل الزراعية وبخاصة الاستراتيجية منها مثل " القمح والأرز والذرة والقطن" بما يتلائم مع ما تشهده البيئة الزراعية من تغيرات وتقلبات في الطقس والمناخ.

5- الاعتماد على التقاوي المعتمدة القادرة على تحمل التغيرات المناخية.

6- اتباع نظم الإنذار المبكر الخاصة بهطول الأمطار وموجات الصقيع.