اليوم السابع
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وزير الرى يبحث سيناريوهات تقدير كمية مياه الفيضان الواصلة للسد العالى

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:43 ص
وزير الرى يبحث سيناريوهات تقدير كمية مياه الفيضان الواصلة للسد العالى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بالمحافظات، وموقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالى.
 
كما تم استعراض الموقف المائى بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات.
 
ووجه سويلم بمواصلة الجهود المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية ، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
 
الجدير بالذكر أن رؤية وزارة الرى نحو رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية ، حيث يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع  أخري وملوحة التربة وغيرها ، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة ، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد ، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمى المياه للتعامل مع التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي القديمة.
 
 

الموارد المائية

ايراد النهر

الامطار

السد العالى



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