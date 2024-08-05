أخبار مصر.. انطلاق الأوكازيون الصيفى 2024 اليوم ولمدة شهر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024 اليوم، ولمدة شهر.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
مصادر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم
قالت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر أن يعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم الاثنين، والنسبة العام للنجاح عبر أن يتم إعلان كافة التفاصيل ونسب النجاح وشرائح المجاميع غدا الثلاثاء فى المؤتمر الصحفى المقرر أن يعقد ظهراً.
معلومات الوزراء: ارتفاع واردات السلع الرياضية بالسوق العالمى لـ64 مليار دولار
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بتجارة السلع الرياضية، حيث أشار المركز إلى التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية (WTO)، والذي أوضح نمو تجارة السلع الرياضية بثلاثة أضعاف على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مضيفاً أن تجارة السلع الرياضية شهدت انتعاشًا هائلًا في السنوات الأخيرة، مع زيادة الإنفاق من قِبل مجموعة متنوعة من المستهلكين، بدءً من المهتمين باللياقة البدنية إلى الرياضيين الأولمبيين الطموحين.
وزارة التموين: انطلاق الأوكازيون الصيفى 2024 اليوم ولمدة شهر
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024، ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وزير التربية والتعليم يعلن غدا نتيجة الثانوية العامة 2024 الساعة 12 ظهرا
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.
الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بمدينة القاهرة الجديدة.. 18أغسطس
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة بعدد 33 عمارة بإجمالي ( 792 ) وحدة سكنية لجميع المراحل ( لمشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/8/2024 وحتى يوم الثلاثاء 1/10/2024.
زيادة ضخ منتجات زيت الطعام بمنافذ وزارة التموين بعد تخفيض الأسعار
حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات كبيرة من منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في ظل زيادة الإقبال على الشراء بعد تخفيض أسعار العديد من أصناف زيت الطعام بالمنافذ لتخفيف العبء على المواطنين.
رعدية وقد تصل للسيول.. خرائط الأمطار وفرص حدوثها بكافة الأنحاء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثر أقصى جنوب البلاد اليوم الإثنين بأمطار من خفيفة لمتوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول .
قائد الحرس الثورى الإيرانى: الاحتلال سيتلقى ردا قاسيا على اغتيال إسماعيل هنية
قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن الاحتلال سيتلقى ردا قاسيا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس
يخوض منتخب مصر الأولمبى ، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب فرنسا على ملعب بارك أولمبيك ليون، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.
ومن المتوقع أن يدفع ميكالى أمام فرنسا بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى، عمر فايد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد طارق في الدفاع، ومحمد الننى ومحمد شحاتة وكوكا في الوسط، ومحمود صابر وإبراهيم عادل وحسام فيصل في الهجوم.
أسعار الذهب تسجل 3350 جنيها للجرام عيار 21 بمستهل تعاملات الأسبوع
تستهل أسعار الذهب في مصر تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين على تسجيل مستويات 3350 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون مصنعية وذلك وسط ارتفاع سعر الذهب العالمي قرب 2460 دولار وقت صياغة هذه السطور
أسعار الذهب في مصر:
عيار 24 يسجل 3830 جنيها.
عيار 21 يسجل 3350 جنيها.
عيار 18 يسجل 2871 جنيها.
عيار 14 يسجل 2233 جنيها.
الجنيه الذهب 26800 جنيه.
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