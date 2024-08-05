أخبار مصر.. انطلاق الأوكازيون الصيفى 2024 اليوم ولمدة شهر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024، ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.