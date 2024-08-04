هل تتبع دايت "نباتى"؟ اعرف تأثيره على صحتك

كتبت مروة هريدى

اكتشفت دراسة نشرت في مجلة BMC Medicine Journal فوائد تناول نظام غذائي نباتي للصحة، حيث يساعد الدايت النباتى في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكرى والسرطان وفقدان الوزن وغيرها وذلك مقارنة بالنظام الغذائي الذى يعتمد على الأطعمة الحيوانية بما في ذلك اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إنديا".

أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا، شهدوا انخفاضًا في الوزن مقارنة بالمجموعة الأخرى التي اتبعت نظامًا غذائيًا يعتمد على كل أنواع الطعام، وكذلك تعزيز صحة القلب، والتحكم في نسبة السكر في الدم والكوليسترول والوقاية من أنواع معينة من السرطان.

أضرار النظام الغذائي النباتى

وفى المقابل، فإن اتباع النظام الغذائي النباتى يرتبط أيضًا بمجموعة من المضاعفات مثل نقص التغذية وخطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب، كما تحذر مقالة صادرة عن المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية من تأثير النظام الغذائي النباتى على صحة العظام بسبب انخفاض تناول الكالسيوم المرتبط بهذه الأنظمة الغذائية، وقد يعاني الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا من زيادة حدوث الكسور الكلية وكسور الساق والكسور في مواقع رئيسية أخرى.

فيما يلى.. فوائد اتباع نظامًا غذائيًا نباتيًا

فقدان الوزن

النظام الغذائي النباتي غني بالألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الدقيقة والمركبات النباتية المفيدة ويرتبط بتناول سعرات حرارية منخفضة، ووفقًا لهذه الدراسة، فقد خسر أولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا أيضًا كيلوجرامين أكثر في المتوسط من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

يُعزز صحة القلب

تؤكد الدراسة أيضًا التأثير الإيجابي للنظام الغذائي النباتي على صحة القلب والأوعية الدموية، ففي دراسة نشرت في مجلة JAMA Network، وجد الباحثون من جامعة ستانفورد أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يساعد في تحسين صحة قلب الشخص في غضون ثمانية أسابيع فقط مقارنة بمن يتبعون نظامًا غذائيًا يعتمد على اللحوم والأسماك.

الوقاية من مرض السكرى

تتميز الأنظمة الغذائية النباتية بانخفاض نسبة الدهون المشبعة وارتفاع نسبة الألياف، مما يقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، ووفقًا لجمعية مرضى السكري في المملكة المتحدة، تساعد الأنظمة الغذائية النباتية في علاج العديد من الأمراض المزمنة وترتبط بانخفاض مستويات مرض السكري من النوع 2.

الحفاظ على صحة الأمعاء

إن تناول نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز صحة الأمعاء وتعزيز الهضم الصحى، مما قد يخفف من أعراض مثل الإمساك ويمنع مشاكل الأمعاء الأخرى.

الوقاية من السرطان

تعتبر الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات أفضل مقارنة بالأطعمة القائمة على الحيوانات عندما يتعلق الأمر بالوقاية من السرطان، ويشجع المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان على اتباع نظام غذائي قائم على النباتات للوقاية من هذا المرض الفتاك وغيره من الأمراض المزمنة.