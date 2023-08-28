نظام غذائى غنى بفيتامين ب12.. 5 أطعمة للنباتيين

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب 12 من الفيتامينات الضرورية لصحة الأعصاب وخلايا الدم والحمض النووي، وتكون مصادره في اللحوم، ولكن هناك مصادر أخرى يمكن للنباتيين الحصول عليها أطعمة وفقًا لموقع "healthline" وهي:

تناول المزيد من منتجات الألبان

يعد تناول منتجات الألبان أحد أبسط الطرق للحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 في نظام غذائي نباتي.

حبوب الإفطار

الأطعمة المدعمة هي مصدر جيد لفيتامين B12 للنباتيين، وتعتبر حبوب الإفطار والخميرة الغذائية أمثلة على الخيارات المدعمة بالفيتامينات.

البيض

توفر بيضة واحدة كبيرة مسلوقة 0.6 ميكروجرام من فيتامين ب12، أو 25% من القيمة اليومية (DV).

الخميرة

تأتي الخميرة الغذائية أيضًا ضمن الأطعمة المدعمة وهي مصدر رائع لفيتامينات ب12، إذا كنت نباتيًا أو نباتيًا، فاجعل هذا هو طعامك المفضل للحصول على العناصر الغذائية

المشروم

يقول الخبراء إن مجموعة معينة من المشروم تسمى فطر شيتاكي غنية بفيتامين ب 12، هو مصدر جيد يمكن للنباتيين اختياره، ومع ذلك، فهي تحتوي على كمية أقل جدًا من فيتامين ب 12، ولهذا السبب يوصى باستهلاك حوالي 50 جرامًا من الفطر لتلبية الاحتياجات اليومية.