أطعمة نباتية تحتوى على البروتين.. أبرزها فول الصويا

كتبت إيناس البنا

البروتين هو عنصر غذائي حيوي مطلوب لقوة العضلات والعظام، من بين وظائف الجسم الأخرى، ففي حين أن البيض مصدر شائع للبروتين، فإن العديد من البدائل النباتية توفر محتوى أعلى من البروتين، ووفقًا لموقع هيلث لاين يساعد دمج هذه الأطعمة في النظام الغذائي يمكن أن يوفر كمية كافية من البروتين للطاقة والشبع.

أطعمة نباتية تحتوى على البروتين

فول الصويا

يعتبر فول الصويا مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، حيث تحتوي 100 جرام منه على 36 جرامًا من البروتين، على الرغم من أن البعض لا يحبه، إلا أنه يمكن دمج فول الصويا في أطباق مختلفة أو استهلاكه كحليب الصويا لزيادة تناول البروتين.

الحمص

الحمص، وهو غذاء أساسي متعدد الاستخدامات، يقدم حوالي 19 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام عند سلقه، يمكن استخدامها لإعداد أطباق لذيذة مثل الكاري والحمص والحساء، مما يجعلها مصدرًا سهلًا ولذيذًا للبروتين.

بذور الشيا

بذور الشيا، المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة ومحتواها من أوميغا 3، غنية أيضًا بالبروتين، 17 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، فهي إضافة مناسبة للوجبات والوجبات الخفيفة.

الكينوا

غالبًا ما يتم الإشادة بالكينوا لدورها في الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، وتعتبر بروتينًا كاملاً لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة. مع 16 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، تعتبر الكينوا من الحبوب المغذية التي يمكن أن تساعد في تلبية متطلبات البروتين اليومية.