اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 أغسطس 2024 02:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التعليم تعلن اليوم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

الأحد، 04 أغسطس 2024 12:45 ص
وزارة التعليم تعلن اليوم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية_ صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأحد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 واعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث تحدد الوزارة اليوم توقيت ظهور النتيجة وموعد عقد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل ونسب النجاح.


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 9 مواد بالثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.
- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.
- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%
- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91%.

- تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.

 







نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس اليوم السابع

تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2024 الاوائل

نتيجه الثانويه العامه 2024

نتيجه الثانويه العامه

ميعاد نتيجة الثانوية

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

اليوم السابع بلس

طريقة حساب المجموع بالنسبة المئوية بنتيجة الثانوية العامة 2024

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

متى نتيجة الثانوية

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة