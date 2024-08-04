وزارة التعليم تعلن اليوم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

كتب محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأحد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 واعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث تحدد الوزارة اليوم توقيت ظهور النتيجة وموعد عقد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل ونسب النجاح.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 9 مواد بالثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91%.

- تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.