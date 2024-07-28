سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2024 فور إعلانها

يتيح موقع اليوم السابع لقرائه خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024، من خلال الموقع فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال أيام نتيجة الثانوية العامة، كما ستعلن أسماء الأوائل، وتستعرض الوزارة نسب النجاح ومؤشرات المجاميع.

سجل من هـــــنـــــا للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها.

ويوفر اليوم السابع النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024 على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.



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