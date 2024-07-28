اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2024 فور إعلانها

الأحد، 28 يوليو 2024 01:50 م
سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2024 فور إعلانها نتيجة الثانوية العامة

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يتيح موقع اليوم السابع لقرائه خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024، من خلال الموقع فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال أيام نتيجة الثانوية العامة، كما ستعلن أسماء الأوائل، وتستعرض الوزارة نسب النجاح ومؤشرات المجاميع.

سجل من هـــــنـــــا للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها.

ويوفر اليوم السابع النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024 على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.


لتسجيل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا
 


 







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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجه الثانويه العامه 2024

نتيجه الثانويه العامه

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم السابع




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