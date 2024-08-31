لو أنت شخص عصبي.. ماذا يحدث فى أعضاء جسمك بسبب هذه النوبات؟

كتبت فاطمة ياسر

العصبية والتوتر من الأمور المسببة للشعور الدائم بالهلع، هذه المشاعر السلبية التي تزيد من فرص التعرض لمشاكل صحية في الجسم علي المدي البعيد.



ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes ، نتعرف على هذه الأعراض المرتبطة بالعصبية وصحة الجسم.



العصببية هي نوبات قصيرة تنتج بسبب الشعور بالقلق، ويمكن أن تسبب الإحساس بالخوف، وبعض الأعراض الشائعة لنوبات الهلع هي ضيق التنفس وتسارع ضربات القلب والدوار أي الدوخة والارتعاش وتوتر العضلات، وعندما يعيش شخص ما مع نوبات الهلع فقد يكون من الصعب للغاية عليه التنقل خلال الأنشطة اليومية الحية.



والشخص الذي يعاني من العصبية الزائدة التي تكون سببا فى التعرض لنوبات الهلع دائمًا في حالة انتظار، فهو ينتظر باستمرار الشعور بالعصبية أكثر، والتوتر بشكل أسرع، فقد يخشون أن يصابوا بنوبة هلع وعصبية وتوتر في أي مكان، وبالتالي يختارون البقاء فى المنزل لأنه الخيار الأكثر أمانًا بالنسبة لهم.

وأضاف التقرير، أن عزل النفس ومحاولة البقاء بعيدًا عن الاختلاط بالآخرين أمر طبيعي جدًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع لأنهم يخشون أن يصابوا بالقلق، كما أن أسوأ السيناريوهات بين الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع أن يسخر منهم الآخرون ويحكموا عليهم.

كل أعراض نوبة الهلع والعصبية التي يشعرون بها يمكن أن تجعلهم يخافون من التعرض لنوبة هلع كاملة والشعور بالقلق لساعات، لذا يجب اعتياد النفس على تجنب الأمور المسببة لشعورك وإصابتك بالتوتر والقلق والعصبية المؤدية للهلع.

