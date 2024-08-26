كيف يتم علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

كتب – حسام الشقويرى

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) هو اضطراب في النمو العصبي، ما يعني أن الحالة يمكن أن تؤثر على كيفية نمو الدماغ وتطوره، ويحدث اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بشكل شائع أثناء الطفولة، ولكن يمكن أن تستمر الأعراض أيضًا في مرحلة البلوغ، والأعراض الأساسية لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط هي عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع، ووفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

وإذا تم تشخيصك أنت أو طفلك مؤخرًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد تتساءل عن خيارات العلاج المتاحة ويمكنك إدارة الأعراض بالعلاج المناسب، وتتمثل الأهداف الرئيسية للعلاج في تقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتحسين قدرتك أو قدرة طفلك على إدارة التحديات المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بشكل أفضل.

ويمكنك أنت أو الطبيب لطفلك (على سبيل المثال، طبيب الرعاية الأولية، أو طبيب الأطفال، أو أخصائي السلوك) العمل معك لتوصية خيارات العلاج المناسبة، وأكثر أنواع العلاج شيوعًا لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هي الأدوية وأنواع مختلفة من العلاج.

ومنبهات الجهاز العصبي المركزي (أو ببساطة، المنبهات) هي العلاج الأول للأطفال في سن المدرسة المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تعمل المنبهات على زيادة مستويات الدوبامين والنورادرينالين - وهي مواد كيميائية في الدماغ تلعب دورًا مهمًا في التفكير والانتباه. ونتيجة لذلك، تعمل منبهات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على تحسين التركيز والانتباه وضبط النفس.

وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على الجرعة المناسبة لك أو لطفلك، ولكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك موجود لمساعدتك في توجيه العلاج الخاص بك، عندما تجد الدواء المناسب، تكون المنشطات فعالة للغاية في علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وكما هو الحال مع أي دواء، قد تعاني أنت أو طفلك من آثار جانبية عند استخدام المنشطات أو إذا لم يتم تناول الدواء وفقًا للوصفة الطبية. يمكن أن تكون الآثار الجانبية خفيفة وتميل إلى الاختفاء من تلقاء نفسها، بغض النظر عن ذلك، من الجيد معرفة الآثار الجانبية المحتملة.

وتشمل الآثار الجانبية

فقدان الشهية

مشاكل النوم

فقدان الوزن

زيادة معدل ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم

صداع

الانسحاب من المواقف الاجتماعية

الشعور بالتوتر أو الانفعال أو التقلب المزاجي

ألم المعدة

ويساعد العلاج السلوكي مع الأطفال على إدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لتحسين أدائهم في المنزل أو المدرسة أو في مجتمعهم.

النصائح التالية لإدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

ممارسة الرياضة بانتظام، خاصة عند الشعور بالنشاط المفرط أو الأرق

تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا يتضمن الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون

حدد وقت استخدام الشاشة على الأجهزة مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف

إنشاء روتين ومحاولة اتباع نفس الجدول الزمني لتوفير الاستقرار في يومك

العمل على إدارة الوقت وتنظيمه من خلال تحديد أولويات المهام الحساسة للوقت وتدوين المعلومات المهمة مثل المواعيد والمهام

تناول الأدوية حسب التوجيهات وتأكد من حضور جلسات العلاج في الوقت المحدد.