تعرف على طرق الوقاية من الصداع النصفي

كتب حسام الشقويرى

الصداع النصفي هو اضطراب عصبي معقد يسبب صداعًا متوسطًا إلى شديد، وعادةً ما يكون في جانب واحد من الرأس. وتشمل الأعراض الأخرى حساسية الضوء والصوت. ويعاني حوالي واحد من كل أربعة أشخاص مصابين بالصداع النصفي من الهالة، وهي الأعراض التي تجعل الناس يرون أضواءً وامضة أو خطوطًا متعرجة، وفقا لما نشره موقع health.

يعاني ما يقرب من مليار شخص من الصداع النصفي على مستوى العالم في مرحلة ما من حياتهم ولكن هذا لا يجعل الحالة أكثر راحة، إذ يمكن أن تكون نوبات الصداع النصفي شديدة الإعياء وقد تستمر من أربع إلى 72 ساعة، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن أن يتعرضوا لـ 15 نوبة صداع نصفي أو أكثر شهريًا.

من هو الأكثر عرضة للخطر؟



يمكن لأي شخص أن يصاب بالصداع النصفي ، ولكن بعض مجموعات الأشخاص تعاني من هذه الحالة بمعدلات أعلى. تشمل عوامل الخطر ما يلي:

العمر: الصداع النصفي أكثر انتشارًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 39 عامًا.

قد تصاب بنوبة الصداع النصفي الأولى في وقت مبكر من سنوات المراهقة وأثناء البلوغ. ومن النادر أن يصاب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بنوبة الصداع النصفي الأولى في هذا العمر. وعادة ما يتطور الصداع النصفي في وقت أبكر كثيرًا.

التاريخ العائلي: قد يرتبط الصداع النصفي بعوامل وراثية. فالأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالصداع النصفي هم أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بثلاث مرات من أولئك الذين لا يعانون من هذا التاريخ.

الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي من الرجال بحوالي ثلاثة إلى أربعة أضعاف.

يمكن للتغيرات الهرمونية، وخاصة هرمون الاستروجين، أن تؤدي إلى نوبات الصداع النصفي لدى الأشخاص الذين تم تصنيفهم كإناث عند الولادة.

مرض السكري: مرض يجعل من الصعب على جسمك تحويل الجلوكوز (السكر) إلى طاقة

خلل شحميات الدم: حالة تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL)

ارتفاع ضغط الدم: ارتفاع ضغط الدم

السمنة: وجود كمية زائدة من الدهون في الجسم

تتزامن بعض الحالات الصحية العقلية والحالات العصبية الأخرى عادةً مع الصداع النصفي. ومن المهم ملاحظة أن هذه الحالات لا تسبب الصداع النصفي. وقد يعاني الأشخاص المصابون بالصداع النصفي أيضًا من واحدة أو أكثر من هذه الحالات المرتبطة.

الاختيارات الغذائية

يمكن أن تؤثر اختياراتك الغذائية على شدة نوبات الصداع النصفي وتكرارها. إن إجراء تغييرات بسيطة ولكنها مفيدة على عاداتك الغذائية يمكن أن يساعد في منع الصداع النصفي.

تشمل الاختيارات الغذائية الوقائية ما يلي:



-اختر الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة لزيادة تناولك للألياف

-اشرب كمية كافية من الماء، والتي تشمل تسعة أكواب يوميًا للإناث و13 كوبًا يوميًا للذكور

-تناول كميات أقل من الأطعمة المعالجة بشكل كبير أو التي تحتوي على نسبة عالية من الملح أو السكر

-تضمين الفواكه والخضراوات الطازجة في نظامك الغذائي

-تأكد من تناول الطعام في أوقات ثابتة كل يوم وابذل قصارى جهدك لعدم تخطي وجبات الطعام

-قلل من كمية القهوة التي تستهلكها إلى أقل من كوبين يوميًا

-ابتعد عن أي محفزات غذائية



يمكن أن يكون الإجهاد البدني سببًا في الإصابة بالصداع النصفي، ولكن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تقليل تكرار نوبات الصداع النصفي. تشير بعض الأدلة إلى أن التمارين الهوائية (القلبية) لها فوائد عديدة يمكن أن تحسن أعراض الصداع النصفي وتمنع النوبات.

قد تجد أن العلاجات التكميلية مفيدة في الوقاية من الصداع النصفي. وتشمل هذه التقنيات:

الوخز بالإبر : يستخدم الوخز بالإبر إبرًا صغيرة يضعها أخصائي الوخز بالإبر المعتمد بشكل استراتيجي على جسمك لتعزيز الدورة الدموية. يدرس الباحثون العلاقة الدقيقة بين الصداع النصفي والوخز بالإبر. تشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي والذين يتلقون الوخز بالإبر لاحظوا انخفاضًا في تواتر ومدة النوبات.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): ستعمل مع معالج لتطوير استراتيجيات يمكن أن تساعدك على تغيير أنماط تفكيرك، وخاصة الأفكار التي تربطها بالصداع النصفي والتوتر. وقد وجدت الأبحاث أن العلاج السلوكي المعرفي المنتظم يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكرار وشدة النوبات.

التدريب على الاسترخاء: يمكن أن يساعد تعلم كيفية الاسترخاء في منع الصداع النصفي التدريب على الاسترخاء هو أسلوب يستخدمه بعض المتخصصين في الصحة العقلية لمساعدتك على التعرف على الأماكن في جسمك التي تشعر بالتوتر.