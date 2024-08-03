أطعمة ونصائح مفيدة لمرضى السكر الذين يعانون من اضطراب فى ضغط الدم

كتبت مروة محمود الياس

مرض السكر أحد أشهر الأمراض المزمنة التي لا يمكن خلالها التحكم في مستويات سكر الدم، إلا من خلال الدواء وممارسة حياة صحية متكاملة ولكن لوحظ على الدوام اضطراب في نسب ضغط الدم لدى أغلب مرضى السكر، وهو ما يؤدي إلى إرتفاع في معدلات ضغط الدم لدى البعض تختلف من حالة لأخرى وقد لا يصاب بها البعض أيضًا.



وفقًا لتقرير نشره في موقع ايتينج ويل الطبي المعنى بالتغذية والصحة العامة، هناك الكثير من المضاعفات الخطيرة قد تصيب مريض السكر الذي يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم قد يؤدي إلى اصابة الشرايين الطرفية بمشكلة.

وتابع التقرير أن هناك الكثير من النصائح التي تساعد مريض السكر الذي يعاني من ارتفاع في ضغط الدم ومنها:

-الحصول على قسط وافر من الراحة والهدوء والنوم أيضًا فالراحة والهدوء يساعدان بشدة على التحكم في مستويات السكر ومستويات الضغط.

- النظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية الصحية والبعيد عن الأنظمة الغذائية غير الصحية يعزز من حياة مريض السكر الذي يعاني من ارتفاع الضغط.

- ممارسة الرياضة بشكل سليم ومنظم يقاوم وبشدة ارتفاع كل من السكر والضغط.

- التحكم في مستويات القلق والتوتر يساعد بشكل كبير على التحكم في مستويات السكر والضغط.

ومن أفضل الأطعمة التي تساعد مريض السكر ومسموحة له خاصة إذا كان عاليا من ارتفاع في نسب الضغط:

- الطماطم الصحية.

- الخضروات بأنواعها خاصة الورقية منها.

- البيض الغني بالبروتين.

- الدواجن واللحوم البيضاء.

- البروكلي أحد أهم الخضروات الصحية.

- البرتقال والتوت أحد أهم الفواكه الصحية لمريض السكر الذي يعاني من إرتفاع ضغط الدم.

- العدس أيضًا بروتين نباتي يساعد في تلك الحاله.

-السمك الصحي والمفيد بأنواعه المختلف.