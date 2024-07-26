أسباب انخفاض ضغط الدم وطرق العلاج

كتبت إيناس البنا

انخفاض ضغط الدم يمكن أن يحدث كحالة قائمة بذاتها أو كعرض لمجموعة واسعة من الحالات. قد لا يسبب أعراضًا، ولكن عندما يحدث، فقد تحتاج إلى عناية طبية.

ما هو انخفاض ضغط الدم؟

وفقا لتقرير أكاديمية" كليفلاند كلينك " الطبية، فإن انخفاض ضغط الدم يكون أقل من 90/60 ملم زئبق، أما ضغط الدم الطبيعي فيكون أعلى من ذلك، حتى 120/80 ملم زئبق.

من يؤثر عليه انخفاض ضغط الدم؟

يمكن أن يؤثر انخفاض ضغط الدم على الأشخاص من أي عمر أو خلفية، اعتمادًا على سبب حدوثه، ومع ذلك، فمن المرجح أن يسبب أعراضًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا (خاصة انخفاض ضغط الدم الانتصابي)، يمكن أن يحدث أيضًا (بدون أعراض) للأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا كبيرًا، وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الأصغر سنًا.

ما هي أعراض انخفاض ضغط الدم؟

تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم ما يلي:

الدوخة أو الشعور بالدوار .

الإغماء أو فقدان الوعي.

الغثيان أو القيء .

رؤية مشوهة أو غير واضحة .

تنفس سريع وسطحي.

التعب أو الضعف.

الشعور بالتعب أو الخمول.

ارتباك أو صعوبة في التركيز.

الاضطراب أو التغيرات غير العادية الأخرى في السلوك.



عادةً، يستطيع جسمك التحكم تلقائيًا في ضغط الدم ومنعه من الانخفاض بشكل كبير، إذا بدأ في الانخفاض، يحاول جسمك التعويض عن ذلك، إما عن طريق تسريع معدل ضربات القلب أو تضييق الأوعية الدموية لجعلها أضيق. تحدث أعراض انخفاض ضغط الدم عندما لا يستطيع جسمك تعويض الانخفاض في ضغط الدم.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، لا يسبب انخفاض ضغط الدم أي أعراض. ولا يعرف العديد من الأشخاص أن ضغط الدم لديهم منخفض إلا إذا قاموا بقياس ضغط الدم لديهم.

ما هي العلامات المحتملة لانخفاض ضغط الدم؟

معدل ضربات القلب بطيء جدًا أو سريع جدًا.

لون البشرة الذي يبدو أفتح من المعتاد.

ركبتان باردتان.

انخفاض الناتج القلبي (كمية الدم التي يضخها قلبك).

انخفاض كمية البول.

ما هي أسباب انخفاض ضغط الدم؟

انخفاض حجم الدم :

انخفاض ضغط الدم الانتصابي :

أمراض الجهاز العصبي المركزي :

أمراض القلب والرئة:

بعض الأدوية الموصوفة طبيًا:

الحمل :

درجات الحرارة القصوى:

ما هي مضاعفات انخفاض ضغط الدم؟

تشمل المضاعفات التي يمكن أن تحدث بسبب انخفاض ضغط الدم ما يلي:

السقوط والإصابات المرتبطة بالسقوط :

هذه هي أكبر المخاطر المرتبطة بانخفاض ضغط الدم لأنها قد تسبب الدوخة والإغماء، يمكن أن يؤدي السقوط إلى كسر العظام والارتجاج وإصابات أخرى خطيرة أو حتى مهددة للحياة، إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم، فيجب أن يكون منع السقوط أحد أهم أولوياتك.

الصدمة :

عندما ينخفض ضغط الدم، يمكن أن يؤثر ذلك على أعضائك عن طريق تقليل كمية الدم التي تحصل عليها. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الأعضاء أو حتى الصدمة (حيث يبدأ جسمك في التوقف عن العمل بسبب تدفق الدم والأكسجين المحدود).

مشاكل القلب أو السكتة الدماغية :

يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى محاولة قلبك التعويض عن طريق الضخ بشكل أسرع أو أقوى. بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف دائم للقلب وحتى فشل القلب، يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل مثل تجلط الأوردة العميقة (DVT) والسكتة الدماغية لأن الدم لا يتدفق كما ينبغي، مما يتسبب في تكوين الجلطات.

كيف يتم علاج انخفاض ضغط الدم؟

يبدأ علاج انخفاض ضغط الدم عادة بمعرفة سبب حدوثه، إذا تمكن الطبيب من علاج هذا السبب بشكل مباشر، فإن انخفاض ضغط الدم عادة ما يتحسن من تلقاء نفسه، على سبيل المثال، يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم بسبب إصابة وفقدان الدم، فإن إصلاح هذه الإصابة واستبدال الدم المفقود بنقل الدم سيوقف انخفاض ضغط الدم طالما استمر إصلاح الإصابة.

يتم علاج انخفاض ضغط الدم بشكل مباشر عادة بإحدى ثلاث طرق:

- زيادة حجم الدم :

تتضمن هذه الطريقة، المعروفة أيضًا باسم الإنعاش بالسوائل، ضخ السوائل إلى الدم. ومن الأمثلة على ذلك السوائل الوريدية أو البلازما أو نقل الدم.

- انقباض الأوعية الدموية :

كما توجد أدوية تعمل على خفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية في الجسم، توجد أيضًا أدوية لها التأثير المعاكس.

- تغيير طريقة تعامل جسمك مع السوائل :

كليتاك مسئولتان عن الحفاظ على توازن السوائل في جسمك. يمكن لبعض الأدوية أن تجعل كليتيك تحتفظ بالسوائل والملح في جسمك، مما قد يساعد في علاج انخفاض ضغط الدم.

ننصحك بتغيير نظامك الغذائي :

زيادة تناول الملح يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان على رفع ضغط الدم.