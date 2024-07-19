أفضل أطعمة غنية بفيتامين ب12 لمرضى ارتفاع ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب12 يعد من أهم أنواع الفيتامينات ، فهوي يحمي عظام الجسم، والأنسجة والدم، كما أنه من الفيتامينات قابلة للذوبان في الماء وضروري للعديد من الوظائف المهمة في الجسم، فهو يدعم إنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء ويحافظ على صحة أعصابك، كما أنه يساعدك على الحفاظ على صحة أعصابك والحفاظ على وظائف المخ الطبيعية، وهو مهم للجميع، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



وفقا لموقع هيلث سايد يساعد فيتامين ب12 جسمك على إنتاج خلايا الدم الحمراء، وهو ضروري لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

7 أطعمة غنية بفيتامين ب12 للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

يساعد تناول هذه الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 على دعم صحة القلب، وتحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتقليل الالتهابات، كما يساعد في إدارة ضغط الدم المرتفع بشكل فعال.

سمك السالمون

يحتوي سمك السلمون على فيتامين ب12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعدك على تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب، إضافة سمك السلمون إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع وتوفير العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة.

الحبوب المدعمة

الحبوب هي أفضل طريقة ممكنة للنباتيين للحصول على فيتامين ب12 المطلوب، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لوجبة الإفطار. توفر الحبوب طريقة مريحة وفعالة لزيادة مستويات فيتامين ب12، والحفاظ على ضغط الدم المرتفع، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

المحار

تحتوي المحار على نسبة عالية من فيتامين ب12، كما أنها مصدر رائع للبروتين والحديد، يساعد تناول المحار على تعزيز مستويات الطاقة لديك، ويدعم خلايا الدم الصحية، ويساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن مصادر جيدة لفيتامين ب 12، وإدراج هذه المنتجات في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي ودعم صحة القلب والأوعية الدموية من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية.

البيض

البيض هو مصدر مشهور ومتنوع وغني بفيتامين ب12، ويحتوي على البروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، تضمين البيض في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في إدارة ارتفاع ضغط الدم ودعم صحة القلب.

لحم الكبد

يعد كبد اللحوم من أهم مصادر فيتامين ب12، كما يحتوي على الحديد وغيره من العناصر الغذائية الحيوية، إدراج كبد اللحوم في نظامك الغذائي يحسن إنتاج خلايا الدم الحمراء ويعزز نقل الأكسجين ويساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم.

