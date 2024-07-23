خلى بالك.. إهمال ضغط دمك العالى يسبب هذه المشكة المرضية

كتبت مروة محمود الياس

ارتفاع ضغط الدم، يتطلب من المريض به متابعة مستمرة، ومتزنة دوما للوقاية من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، تلك التى تتعلق بالجلطات والسكتات، والمشكلات المرضية الأخرى، ولكن يغفل البعض عرضا خطيرا ومضاعفات لارتفاع ضغط الدم، واهماله لفترات طويلة، وهو ما قد يؤثر بالسلب على الوظائف الإدراكية للدماغ، هذا ما أكد عليه تقرير نشر فى موقع ايفري داى هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير موضحا أن هناك علاقة قوية وواضحة مرتبطة بين ارتفاع ضغط الدم وإهمال هذا الارتفاع دون متابعة وضبط لمعدلاته، وبين المشكلات الإدراكية التى قد تصل حد النسيان واضطراب وظائف الدماغ، فى مثل مهام التركيز والتذكر والذاكرة، والمهارات الإدراكية الأخرى.

ولذلك جاء الربط الدائم بين ارتفاع ضغط الدم بنسب عالية وبين السكتة الدماغية الحادة، فى حالة من الاضطرابات الصامتة التى يحدثها ارتفاع ضغط الدم فى الجسم تدريجيا وبشكل صامت ليفاجئ المريض به بالسكتات.

ونصح الدكتور محمود بخيت استشارى الباطنة قصر العينى، أن ضغط الدم وارتفاعاته المتكررة يجب معها المتابعة المستمرة، وتغيير نمط الحياة الى نمط صحى بالكامل للوقاية من الاضطرابات التى تحدث فى الجسم والمضاعفات التى قد تصل حد الهزلان العام واضطراب التفكير، والضعف العام، وتغيرات كثيرة تضر بالجسم.

ونصح بضرورة الاهتمام بالتركيز على تناول كل ما هو صحى، خال من الصوديوم والملح لتقليل حدة ارتفاع ضغط الدم، ومحاولة تنظيم الجهد اليومى بشكل متزن، دون كسل شديد أو اجهاد عال، كذلك الحركة ولعب الرياضة أمر فى غاية الأهمية لمريض الضغط، والمتابعة اللصيقة لطبيب المختص والدواء فى مواعيده ومع محاذيره التى يقررها الطبيب أمر فى غاية الاهمية والضرورة.