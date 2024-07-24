كيف تتجنب ارتفاع ضغط الدم المصاحب لنوبات الغضب؟

كتب – حسام الشقويرى

الغضب هو أحد العوامل الرئيسية المساهمة في ارتفاع ضغط الدم . كما يسبب ارتعاش اليدين والجزء العلوي من الجسم. ويبدأ قلبنا في النبض بشكل أسرع من المعدل الطبيعي عندما نغضب. في حين أن الغضب لا يزيد دائمًا من ضغط الدم، إلا أنه قد يجعلك متوترًا وغير سعيد مما يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم غير الطبيعي. و التعبير عن مشاعرك أمر صحي وطبيعي تمامًا. ومع ذلك، يجب أن نعرف الطريقة الصحيحة للتعبير عن مشاعرنا.

تمامًا كما يمكن أن يجعلك الحزن الشديد طويل الأمد تقع في الاكتئاب، وبالمثل يمكن أن يجعلك الغضب الشديد تعاني من ارتفاع ضغط الدم، مما يعطل المعدل الطبيعي لتدفق الدم على جدران الأوعية الدموية في القلب، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

ستساعدك استراتيجيات التحكم في الغضب هذه على التحكم في غضبك وتحقيق صحة قلب أفضل

لا تأخذ أي شيء على محمل شخصي



عندما تأخذ الأمور على محمل شخصي، قد يبدو كل تعليق صغير وكأنه هجوم متعمد توقف عن أخذ الأمور على محمل الجد واسترخ.

تمرين التنفس



يساعد التنفس العميق حقًا في التحكم في الغضب فقط خذ نفسًا عميقًا وزفره كرر ذلك عدة مرات.

تقنية استرخاء العضلات



من السهل القيام بذلك. قم بالضغط على أصابع قدميك وأصابع يديك وتقليص حجمها، ثم قم بقبضة يدك ثم قم بإرخائها ببطء. سيساعدك ذلك على الشعور بتحسن كبير بعد عدة محاولات.

التصور



رغم أن البدء في التخيل عندما ترتجف من الغضب قد يبدو سخيفًا، إلا أن تصور شيء مريح قد يساعدك على صرف انتباهك عن الموقف المجهد. وقد يجعلك أقل غضبًا.

تناول طعام صحي



تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة هم أكثر عرضة لمشاكل الغضب من أولئك الذين لا يتناولون الوجبات السريعة. احرص على اتباع نظام غذائي صحي يتضمن أطعمة تلبي احتياجاتك من الفيتامينات.

اليوجا والتمارين الرياضية



إن ممارسة الأنشطة البدنية لا تحافظ على لياقتك البدنية فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على تحسين صحتك العقلية. إن ممارسة التمارين ووضعيات اليوجا مثل وضعية الطفل ووضعية السمكة ستساعدك على إدارة غضبك .

