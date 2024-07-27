متى يجب أن تقلق بشأن مستويات ضغط الدم لديك؟ ونصائح للوقاية

كتب - حسام الشقويرى

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب في جميع أنحاء العالم، ويؤثر على ما يقدر بنحو 128 مليون شخص على مستوى العالم تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية وما نشره موقع OnlyMyHealth

وغالبية الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم يظلون بدون أعراض، ما يعني أنهم لا يعانون من أي أعراض، ويتم تشخيصهم في الغالب أثناء الفحوصات الروتينية، فكثير من الناس لا يدركون حالتهم ولا يفهمون آثار ارتفاع ضغط الدم أو متى يجب أن يقلقوا.

مستويات ضغط الدم الطبيعية

بشكل عام، يتم قياس قراءات ضغط الدم برقمين: الانقباضي والانبساطي. يشير الانقباضي إلى الضغط عندما ينبض قلبك ويدفع الدم إلى الشرايين، بينما يمثل الانبساطي الضغط عندما يسترخي القلب بين النبضات. مع وضع هذا في الاعتبار، إليك ما يعتبر طبيعيًا وما يشير إلى ارتفاع ضغط الدم:

الطبيعي: 120/80 مليمتر زئبق (ملم زئبق) أو أقل.

مرتفع: ضغط انقباضي بين 120-129 ملم زئبقي وضغط انبساطي أقل من 80 ملم زئبقي.

ارتفاع ضغط الدم: يصنف ارتفاع ضغط الدم إلى مرحلتين، هما: ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى، والذي يتم تشخيصه عندما يقرأ الضغط الانقباضي ما بين 130 و139 ملم زئبق أو ضغطك الانبساطي ما بين 80 و89 ملم زئبق؛ وارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية، والذي يحدث عندما يصل الضغط الانقباضي إلى 140 ملم زئبق أو أعلى أو يصل ضغطك الانبساطي إلى 90 ملم زئبق أو أعلى.

يجب عليك أن تقلق بشدة بشأن ضغط دمك:

عندما يكون مرتفعا باستمرار

إذا كنت تعاني من أعراض مثل الصداع الحاد، تغيرات في الرؤية، أو ضيق في التنفس

إذا ظل ضغط الدم مرتفعًا على الرغم من تغييرات نمط الحياة والأدوية

إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل القلب والسكتة الدماغية والسمنة

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى الصداع، وعدم وضوح الرؤية، والدوخة، والتعب، وثقل الصدر، وضيق التنفس، والغثيان والقيء، ونزيف الأنف، وبقع الدم في العينين.

ومن المهم ملاحظة أن التقلبات المؤقتة في مستويات ضغط الدم، والتي تسمى أيضًا ارتفاع ضغط الدم غير المستقر (ضغط الدم الذي يتقلب بين الطبيعي والمرتفع)، لا تشير بالضرورة إلى ارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الطرق الفعالة لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم:

الحفاظ على وزن صحي للجسم



اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا؛ قلل من تناول الدهون المشبعة، واللحوم الحمراء، والملح، والزيت، والأطعمة السريعة، والأطعمة المعلبة.



تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات الموسمية.



اتمرن بانتظام.



الإقلاع عن التدخين.



يمكنك التحكم في التوتر من خلال ممارسة التأمل واليوغا وتمارين التنفس العميق.



قم بمراقبة ضغط دمك بانتظام.



تناول الأدوية التي وصفها لك طبيبك وقم بالمتابعة في الوقت المناسب.