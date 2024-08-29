اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2024 01:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء: التهاب المفاصل يصيب الأطفال أقل من 16 عامًا

الخميس، 29 أغسطس 2024 12:27 م
هيئة الدواء: التهاب المفاصل يصيب الأطفال أقل من 16 عامًا التهاب المفاصل يصيب الأطفال
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الدواء إن التهاب المفاصل قد يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا ويعرف النوع الأكثر انتشارًا بالالتهاب المفصلي اليفعي مجهول السبب.​

وتابعت: يصيب عادة الفتيات بنسبة أكبر من الذكور، ويعتبر التهاب المفاصل لدى الأطفال غير معروف السبب ويحدث على شكل هجمات من الأعراض وفترات أخرى بدون أعراض. قد يستمر المرض شهور فقط أو قد يستمر مدى الحياة.​

واستكملت: تحدث الأعراض غالبًا بسبب التهاب في عدد من المفاصل، وتشمل:-

- ألم بالمفاصل

أحيانًا لا يستطيع الطفل التعبير عن هذه الشكوى وتنحصر في ملاحظة الطفل يعرج وخاصةً بعد الاستيقاظ من النوم.

- التورم

!غالبا يلاحظ لأول مرة في المفاصل الكبيرة كالركبة.

- التيبس

خاصة في الصباح أو بعد الاستيقاظ من النوم.

- صعوبة الحركة

في بعض الأحيان.

وقد تتضمن الأعراض أيضًا الحمى وتورم في العقد اللمفاوية والطفح الجلدي وفقدان الشهية والتهابات العين، وعادة ما تسوء الحالة في المساء.







هيئة الدواء

الم المفاصل

النوم

الطفح الجلدى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة