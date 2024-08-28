هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن آليات التعامل مع الطفل المصاب بالحمى

كتب وليد عبد السلام

نصحت هيئة الدواء المصرية باتباع سلسلة من التعليمات الهامة إذا كان الطفل يعاني من الحُمَّى:​​

1-الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي فورًا للتعرف على الإجراءات السليمة والأدوية المناسبة للحالة.​​

2- -إعطاء الطفل جرعات دقيقة حسب وزنه ومراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للجرعة.​​

3 -شُرب كثير من السوائل يحسن عملية تخفيض الحرارة عبر الجلد وتعويض الماء المفقود أثناء التعرّق، (لا ينبغي إعطاء الأطفال الرضع الأقل من ٦ أشهر سوى حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي).​

4 - الحفاظ على راحة جسم الطفل كي يتعافى.​

5- -الحفاظ على برودة الجسم، إذا لم يكن الطفل يرتجف، وارتداء ملابس خفيفة، والحفاظ على درجة حرارة منخفضة في الغرفة.​