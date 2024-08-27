احمِ نفسك من ألم التهاب المفاصل.. وتناول هذه الأطعمة

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على الوقاية من التهاب المفاصل والتي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي للحصول على صحة جيدة.

وفقا لموقع healthshots، فإن التهاب المفاصل هو مرض تنكسي يصيب المفاصل وقد يكون مزعجًا ومؤلمًا مع تقدمنا ​​في العمر، ولذا يلعب الطعام الذي نتناوله دورًا كبيرًا في الوقاية منه وإدارته.

فمن المهم أن يتضمن نظامك الغذائي أطعمة محددة لمنع التهاب المفاصل. لن تساعد هذه الأطعمة في رفع مستويات التغذية العامة فقط، بل تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب وآلام المفاصل.

ويعد السبب الرئيسي الآخر لألم المفاصل هو الوزن الزائد، والحفاظ على النوع الصحيح من النظام الغذائي يمكن أن يساعدك في التخلص من الوزن الزائد أيضًا.

وقدم التقرير، أبرز الأطعمة للوقاية من التهاب المفاصل، ومنها:

- الجوز “عين الجمل”

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ويساعد في تقليل الالتهاب، وهو أحد الأسباب الرئيسية لالتهاب المفاصل. كما أنه يوفر مضادات الأكسدة التي تحمي أنسجة المفاصل من التلف. وقد تبين في دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن الاستهلاك اليومي للجوز لمدة عامين قلل من العديد من المؤشرات الحيوية للالتهابات لدى المشاركين البالغين الأصحاء.

- بذور الكتان

بذور الكتان هي مصدر ممتاز آخر للأحماض الدهنية أوميجا 3، وهي تساعد على خفض مستويات الالتهاب في الجسم، مما يعزز صحة المفاصل، كما أن تناول بذور الكتان لفقدان الوزن فعال أيضًا، ويمكن أن يساعد هذا كثيرًا في الوقاية من التهاب المفاصل.

- بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، كما تساهم بذور الشيا في تقليل الالتهابات ودعم صحة المفاصل بشكل عام. بذور الشيا مفيدة لصحة القلب وصحة العظام أيضًا. تعرف على فوائد بذور الشيا وكيفية دمجها في نظامك الغذائي.

- زيت كبد سمك

يحتوي زيت كبد سمك القد على فيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وكلاهما ضروري للحفاظ على صحة المفاصل وتقليل خطر تطور التهاب المفاصل. لاحظت دراسة نُشرت في مجلة Advances in Therapy أنه عندما استهلك مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي جرامًا واحدًا من زيت كبد سمك القد لمدة ثلاثة أشهر، انخفضت مستويات الألم وتيبس الصباح وتورم المفاصل.



- البقوليات

البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء غنية بالبروتين والألياف. تتمتع البقوليات بخصائص مضادة للالتهابات وهي مصدر جيد للبروتين النباتي الذي يدعم صحة العضلات والمفاصل. كما أن تناول البقوليات لإنقاص الوزن فعال ويمكن أن يساعد في منع السمنة، مما يساعد بدوره في منع التهاب المفاصل.

- الخضروات الخضراء

تحتوي الخضراوات الخضراء مثل السبانخ والكرنب والبروكلي على فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة، وتساعد الخضراوات الخضراء على تقليل الالتهابات وتوفير العناصر الغذائية الأساسية لصحة المفاصل. اطلع على الطرق الأخرى لتقليل الالتهابات.

- الفواكه

تحتوي الفواكه مثل التوت والبرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وحماية أنسجة المفاصل من التلف.

-الأسماك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، المعروفة بتأثيراتها القوية المضادة للالتهابات، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل. وفيما يلي الفوائد الأخرى لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

