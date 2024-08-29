مرحلة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق وكيفية الدخول للتسجيل بالمرحلة

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى للدخول على الموقع وتسجيل الرغبات عبر الموقع التالى:

وأكد مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

وأكد مكتب التنسيق أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني للتقدم فى مرحلة تقليل الاغتراب يتم من خلال جهاز الكمبيوتر الشخصي للطالب المُتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

وأعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، دليلًا إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد