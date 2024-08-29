اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2024 06:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مرحلة تقليل الاغتراب 2024.. إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى اليوم لتسجيل الرغبات

الخميس، 29 أغسطس 2024 05:00 ص
مرحلة تقليل الاغتراب 2024.. إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى اليوم لتسجيل الرغبات موقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق اليوم الخميس، أعمال مرحلة تقليل الاغتراب  "التحويلات بين الكليات"، حيث تم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق للتقدم بالمرحلة، في ضوء الـ10% من الطلاب، ويستمر الموقع فى إتاحة التقدم حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح مكتب التنسيق ضوابط العمل فى مرحلة تقليل الاغتراب ، وأن يكون التحويل المناظر فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، وأن يكون التحويل عن طريق موقعغ التنسيق فقط.

فيما يتيح موقع التنسيق الإلكترونى باب التقدم لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأوضح مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى 14175 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى وجود 5154 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية استنفدوا الرغبات، وذلك لتدوين رغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم على موقع التنسيق.







تنسيق الجامعات

مرحلة تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب

الجامعات

التحويل بين الجامعات

اخبار مصرية

تنسيق المرحلة الثانية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

رابط موقع التنسيق

موقع التنسيق الإلكترونى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة