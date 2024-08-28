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مرحلة تقليل الاغتراب.. كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائى؟

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 01:57 م
مرحلة تقليل الاغتراب.. كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائى؟ إنفوجراف لوزارة التعليم العالى
محمد صبحى

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أكد مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائى، بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المُرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تُعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

وأعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، دليلًا إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.







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