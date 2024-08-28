تنسيق الجامعات 2024.. الضوابط الكاملة لمرحلة تقليل الاغتراب

محمد صبحى

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

وأعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، دليلًا إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

س1: كيف يتم تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد؟

• يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وهي خدمة مجانية مُتاحة عبر الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

س2: متى تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ؟

• تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

س3: ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المُتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

س4: كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني؟

• بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

س5: كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي؟

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المُرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تُعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

س6: متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب؟

• عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

س7: كيف يُمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي؟

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المُتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

س8: ما هي الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات الجامعية؟

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

س9: ما هي الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة؟

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.