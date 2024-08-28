فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة اعتبارًا من غدا الخميس، مشيراً إلى أن مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة يفتح أبوابه غدا لاستقبال الطلاب، وذلك لتسهيل العملية على الطلاب وتجنب أي أخطاء محتملة.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تقليل الاغتراب يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني المتاح مجانًا، ويمكن للطلاب الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بهم.

وأشار الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي بالجامعة ورئيس مكتب التنسيق إلى أن مرحلة تقليل الاغتراب تستمر حتى يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، لافتاً إلى أنه سيتم فتح باب التحويلات للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية.

كما أكدت الدكتورة هبة الدناصوري نائب رئيس مكتب التنسيق على ضرورة متابعة الأخبار عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد الدكتور تامر حسنين المشرف على التنسيق الإلكتروني، أنه يمكن للطلاب استخدام الكمبيوتر الشخصي المتصل بالإنترنت أو معامل الحاسبات بالجامعة للحصول على الخدمة.

كما ألمح الدكتور محمد عبد الهادي مسؤول التنسيق اليدوي، بأنه بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، تم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لجميع الطلاب، وستُعلن النتائج وفقًا للنسبة المقررة وهي 10%، وبما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للكليات.

وأصاف الدكتور محمد إبراهيم مسؤول التنسيق الإلكتروني، أن الطلاب يمكنهم معرفة الكلية التي تم ترشيحهم لها بشكل نهائي من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وطباعة بطاقة الترشيح بعد انتهاء مرحلة التحويلات.

وأردف شريف فاروق، أمين عام الجامعة، أن التحويل بين الكليات والمعاهد يتم وفقًا لقواعد محددة تشمل التحويل لمرة واحدة فقط والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي وشروط الكلية أو المعهد المحول إليه.