تنسيق الشهادات المعادلة.. استمرار إتاحة التقدم لاختبارات القدرات بموقع التنسيق

محمد صبحى

يواصل مكتب التنسيق، اليوم الخميس، إتاحة باب تسجيل الرغبات للتقدم لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك بالنسبة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2024، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وأوضحت وزارة التعليم العالى أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تقرر إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg حيث من المقرر الاستمرار فى إتاحة موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة حتى يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل، ومثلما تم العمل به خلال مرحلة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية فسوف يتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني، ولن يُعتد بأي وسيلة أخرى للسداد، ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المُحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.