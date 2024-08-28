خريطة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وتفاصيل تقليل الاغتراب.. والأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة

محمد صبحى

انتهى مكتب التنسيق من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، وكذلك إعلان الحد الأدنى للقبول بالكليات للشعبة العلمية والأدبية ، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة التنسيق من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى المدون على شهادة الثانوية العامة.

وينشر " اليوم السابع" خريطة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وكذلك الحد الأدنى للقبول بالكليات ورابط موقع التنسيق للتعرف على النتيجة:-

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. الانتهاء من ترشيح 453311 طالبا وطالبة بالمرحلتين الأولى والثانية.. 14175 طالبا تخلفوا عن التسجيل و5154 استنفدوا الرغبات.. والتقدم لمرحلة تقليل الاغتراب 29 أغسطس الجارى

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على النتيجة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ترشيح 44190 طالبا بالشعبة العلمية للمعاهد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ترشيح 4754 طالبا من الشعبة الأدبية للمعاهد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات للشعبة الأدبية

الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. للشعبة العلمية اعرف كليتك بالدرجات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 87.5% الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى.. 64.63% للعلوم و83.41% حد أدنى للقبول بكليات الحاسبات.. 64.63% للزراعة و 84.2% للتمريض.. و68.65 % لكليات التجارة و60.85% للآداب

تنطلق غدا الخميس، أعمال مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات بين الكليات" ، حيث سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق للتقدم بالمرحلة، في ضوء الـ10% من الطلاب، ويستمر الموقع فى إتاحة التقدم حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

تقليل الاغتراب.. غدا التقدم لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية إلكترونيا

تنسيق الجامعات 2024.. الضوابط الكاملة لمرحلة تقليل الاغتراب

مرحلة تقليل الاغتراب.. كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائى؟

‏يتساءل طلاب الثانوية العامة عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة وإتاحة الموقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بعد مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات" إذ إنه من المقرر أن يعلن مكتب التنسيق مرحلة تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية حتى يستفيد منها طلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق.

المرحلة الثالثة.. موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثالثة.. أماكن شاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية

تنسيق المرحلة الثالثة.. أماكن شاغرة بالكليات والمعاهد للشعبة العلمية