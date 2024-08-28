نائب محافظ الجيزة يتفقد وحدة الجلاتمة الصحية ويطالب بتوفير أفضل رعاية للمرضى

كتبت - مرام محمد

أجرى إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز منشأة القناطر، وذلك فى إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد النائب شوارع قرية الجلاتمة سيرًا على الأقدام لمتابعة الحالة العامة للنظافة وأعمال التجميل والإشغالات، مشددًا باستمرار أعمال التجميل والتشجير ورفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أولًا بأول.

كما تفقد مقر الوحدة المحلية للقرية لمتابعة انتظام العمل داخل الوحدة، مؤكدًا تذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء داخل الوحدة المحلية.

وتفقد الحملة الميكانيكية للوقوف على الوضع الحالى للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات، مؤكدًا رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل.

والتقى نائب المحافظ، بالعمد والمشايخ لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات نطاق الجلاتمة، مشيرًا خلال اللقاء إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وتابع نائب محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية انتظام سير العمل بـ الوحدة الصحية لقرية الجلاتمة وتوافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وتحدث النائب مع الأطقم الطبية للوقوف على احتياجاتهم لأى دعم للوصول إلى أعلى مستوى خدمى، مشددًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى المترددين.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بتفقد مدرسة الإمام محمد عبده بقرية الجلاتمة، موجهًا بسرعة عمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإنشاءات الجديدة بالمدرسة.

رافق نائب المحافظ محمد عبد الراضى رئيس مركز منشأة القناطر، ومسؤولى الرى والصحة والتموين والتعليم والكهرباء والأبنية التعليمية.

نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة الصحية بالجلاتمة



جولة نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة الصحية بالجلاتمة

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