اليوم السابع
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محافظة الجيزة تخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام خدمات 15 درجة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 02:13 م
محافظة الجيزة تخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام خدمات 15 درجة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مقترح مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام ( خدمات ) 15 درجة ليصبح 175 درجة بدلا من 190 درجة.

وأوضح المحافظ، أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظ على مصلحة أبنائها من الطلبة والطالبات وتلبية لرغبات أولياء الأمور، وبعد الإطلاع على البيان الإحصائى الخاص بالإدارات التعليمية، بشأن عدد الطلبة الجدد المقبولين بمدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2024/2025م والعدد الإضافى المقترح قبوله بما لا يخل بالحدود القصوى لكثافة الفصول.

كما اعتمد محافظ الجيزة تخفيض درجات القبول ببعض المدارس الفنية وبيانها وفقًا للجدول المرفقة.

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