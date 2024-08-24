رئيس مركز منشأة القناطر يلتقى المواطنين لبحث شكاواهم والعمل على حلها.. صور

كتبت - مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين، بحضور إدارات الحي والمركز، للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.

وفي هذا الإطار، استقبل محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، عددًا من المواطنين في مكتبه بمقر مجلس المدينة، للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها.

يُذكر أن محافظ الجيزة، تفقد مؤخرًا عددًا من المشروعات بمركز ومدينة منشأة القناطر، شملت أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار، وأعمال التوسعات بمحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر، ومراحل التنفيذ لكوبرى أبو غالب.

وتفقد المحافظ خلال جولته الميدانية بالمركز، الأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة، ومشروع رصف طريق ترعة محمود خليل، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمستشفى مبارك المركزى بمركز ومدينة منشأة القناطر.