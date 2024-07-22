نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة الصحية بسقيل ويشدد على توفير أفضل رعاية للمرضى

كتبت – مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الرصف والتطوير بطريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والمعوقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وشدد نائب المحافظ خلال جولته على تكثيف الأعمال للانتهاء من مشروع الرصف في أسرع وقت، خاصة وأن الطريق يعد من الطرق الحيوية التي تساهم في تسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية.

واختتم النائب جولتة الميدانية بزيارة قرية سقيل لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل القرية وتفقد طريق ترعة السواحل سيرًا على الأقدام، مشددًا برفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول.

وتفقد نائب المحافظ خلال جولته بالمركز الوحدة الصحية بقرية سقيل لمتابعة انتظام سير العمل بها وتوافر الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتحدث النائب مع الأطقم الطبية للوقوف على احتياجهم لأي دعم للوصول إلى أعلى مستوى خدمي، مشددًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى المترددين.

رافق نائب المحافظ فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، والشركات المنفذة للأعمال.



نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال رصف طريق طراد النيل



نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق طراد النيل بأوسيم



نائب محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العمل بالوحدة الصحية بسقيل