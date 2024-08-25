تعرف على أفضل وأسوأ الأطعمة لمرضى السكرى

كتب – حسام الشقويرى

يعد الحفاظ على مستويات السكر فى الدم ضمن النطاق المستهدف، أمرًا أساسيًا لإدارة مرض السكري، وتلعب الحمية الغذائية وممارسة الرياضة والأدوية، دورًا محوريًا في التحكم في نسبة السكر في الدم، وتشمل بعض أسوأ الأطعمة لمرضى السكري، أو الأشخاص المصابين بمرض السكري، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف أو الدهون المشبعة والحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض، وفقًا لما نشره موقع health

أفضل الأطعمة لمرضى السكر

إن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، والتي هي غنية بالألياف والماء والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري.

الفواكه

يساعد مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) في تحديد احتمالية أن يؤدي طعام يحتوي على كربوهيدرات، مثل الفاكهة، إلى رفع نسبة السكر في الدم. وكلما انخفض مؤشر نسبة السكر في الدم، قلت احتمالية أن يتسبب طعام ما في ارتفاع نسبة السكر في الدم. و تتمتع معظم الفواكه بمؤشر جلايسيمي منخفض، ويرجع ذلك جزئيا إلى محتواها من الألياف، والألياف هي الجزء غير القابل للهضم من الكربوهيدرات، والتي تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز وتساعدك على الشعور بالشبع.

اختر الفاكهة الطازجة أو المجمدة أو المعلبة والتي لا تحتوي على سكريات مضافة. لكن ليس لكل الفواكه نفس التأثير على سكر الدم. بعض الفواكه لها في الواقع مؤشر جلايسيمي أعلى، بما في ذلك:

بلح

البطيخ

أناناس

الزبيب

بعض الفواكه المجففة

التوت البري المحلى

الخضروات

تُصنف الخضروات إلى فئتين رئيسيتين: نشوية وغير نشوية. تحتوي الخضروات النشوية على كمية أكبر من النشا، وهو نوع من الكربوهيدرات، مقارنة بالخضروات غير النشوية، تحتوي الخضراوات غير النشوية على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، كما أنها توفر الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكلها تساعد في إدارة مرض السكري.

وتشمل الخضروات غير النشوية ما يلي:



جزر

باذنجان

البصل

الفلفل

الطماطم

الحبوب الكاملة

البروتينات

يمكن الحصول على البروتين من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الحيوانات والنباتات والأسماك والجبن والبيض. وتشمل بعض أفضل مصادر البروتين ما يلي:



جبن

بيض

سمكة

البقوليات (مثل الفاصوليا والعدس والحمص)

المكسرات والبذور

دجاج أو ديك رومي منزوع الجلد

التوفو

منتجات الألبان

يمكن أن يكون من الجيد أن تدرج منتجات الألبان في نظامك الغذائي، أفضل خيارات منتجات الألبان لمرضى السكري هي تلك الخالية من الدهون أو قليلة الدهون، بما في ذلك:



جبن

لبن

الزبادي

لقد ثبت أن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري لدى الأشخاص الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري . وتعني مرحلة ما قبل السكري أن مستويات السكر في الدم مرتفعة ولكنها لم تصل بعد إلى المستويات التي يمكن تشخيصها على أنها مرض السكري.

الأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها

لا توجد أطعمة ممنوعة عند تناولها مع مرضى السكري، ولكن تناول بعض الأطعمة بشكل منتظم أو منفرد قد يؤثر سلباً على السيطرة على مرض السكري.

الحبوب المكررة

الحبوب المكررة، على عكس الحبوب الكاملة، تخضع لعملية إزالة النخالة والجراثيم منها، ويمكن إثراء هذه الحبوب بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ولكن لا يتم إضافة الألياف إليها مرة أخرى.

وتشمل أمثلة الحبوب المكررة المعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض، والخبز الأبيض، والأرز الأبيض ، ويمكن لهذه الأطعمة أن تزيد مستويات السكر في الدم بشكل أسرع من الحبوب الكاملة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ولا تحتوي على الكثير من الألياف

السكر المضاف والصوديوم

لا ينصح مرضى السكري باتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف أو الصوديوم المضاف، فقد أظهرت الأبحاث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر المضاف يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم.

اللحوم الحمراء والمصنعة

تحتوي اللحوم الحمراء والمصنعة مثل لحم الخنزير المقدد ولحوم الدواجن والهوت دوج على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الحافظة الضارة، وقد أظهرت الأبحاث أن هذه الأطعمة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو أعلى بالفعل من المعدل الطبيعي لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

الدهون المشبعة والدهون المتحولة

من الأفضل أيضًا تجنب الدهون المشبعة والدهون المتحولة إذا كنت تعاني من مرض السكري، توجد الدهون المشبعة عادةً في المنتجات الحيوانية مثل الزبدة والحليب كامل الدسم، يمكن العثور على الدهون المتحولة في الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الخفيفة والمخبوزات.