5 أضرار جلدية للدهون المشبعة.. التشقق والتجاعيد أبرزها

كتبت مروة محمود الياس

الدهون المشبعة هي تلك الدهون صعبة الهضم التي لا يمكن التخلص منها بسهولة، هذه الدهون المشبعة التي تحتوى عليها الكثير من الأكلات غير الصحية، تكون سببا في الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية، فوفقا لتقرير نشر في موقع e medicine health الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من الأضرار الصحية لتلك النوعيات من الطعام، خاصة الطعام المقلى والبروتين الغنى بالدهون، وكذا الأكلات الثقيلة مثل الأجبان عالية الدسم، فضلا عن اللحوم الحمراء المغلفة بالدهن، كذا الزيوت والزبدة التي يستخدمها الكثيرين في الطهى وإعداد الطعام.

وتابع التقرير أن ارتفاع واختلال نسب الكوليسترول في الدم، فضلا عن اضطرابات نسب الأنسولين كذلك، مع ارتفاع مؤشر نسب السكر في الدم، مع اضطراب وظيفة القلب والأوعية الدموية وسلامتها أيضا، كلها نتائج متوقعة لمن يقبل على هذه النوعيات من الأطعمة ويتناولها بكثرة وبإفراط.

وأوضح التقرير أن هذه النوعيات من الطعام تؤثر سلبا على حالة الجلد بشكل عام، فهى تسبب هذه الأضرار الصحية بالجلد والتي من بينها..