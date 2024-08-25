تعرف على فوائد البروتين النباتى وأفضل مصادره

كتب - حسام الشقويرى

البروتين هو عنصر غذائي أساسي لبناء وإصلاح الأنسجة، وصنع الإنزيمات، وتعزيز المناعة، وهو ضروري لنمو العضلات، والطاقة، والصحة العامة، يتكون البروتين من الأحماض الأمينية وهناك مصدران رئيسيان للبروتين: الحيواني والنباتي، ويوفر البروتين الحيواني، الموجود في اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، جميع الأحماض الأمينية الأساسية ولكنه قد يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

يوفر البروتين النباتي، مثل البقوليات والمكسرات والبذور والحبوب، فوائد لصحة قلبك، فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة، ما يساهم في اتباع نظام غذائي متوازن ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

والبروتين هو لبنة أساسية تتكون من الأحماض الأمينية. وهي ضرورية لنمو الخلايا وإصلاحها وأداء وظائف الجسم بشكل عام وهي مهمة بشكل خاص لنمو وتطور الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل. يوجد البروتين في العديد من الأطعمة ويجب تضمينه في نظامك الغذائي اليومي.

يأتي البروتين من مصادر نباتية وحيوانية. تشمل البروتينات الحيوانية اللحوم والأسماك والبيض، بينما توجد البروتينات النباتية في الأطعمة مثل البقوليات والتوفو وفول الصويا والتيمبيه والسيتان والمكسرات والبذور وبعض الحبوب والبازلاء. البروتينات النباتية ليست غنية بالبروتين فحسب، بل توفر أيضًا عناصر غذائية إضافية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن. على الرغم من أن البروتينات النباتية قد لا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية في مصدر واحد، إلا أن الجمع بين الأطعمة النباتية المختلفة يمكن أن يلبي احتياجات جسمك.

فوائد البروتين النباتي

1. مليئة بمضادات الأكسدة

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، وفقًا للدراسة التي نشرتها مجلة Antioxidants ، فإن معظم البروتينات النباتية، مثل تلك الموجودة في الفاصوليا والعدس والمكسرات، غالبًا ما تكون مليئة بالفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية مثل الفلافونويد والكاروتينات التي تساهم في خصائصها المضادة للأكسدة. يمكن أن تساعد في حماية جسمك من التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة.

2. جيد لقلبك

تميل الأطعمة النباتية إلى أن تكون أقل في الدهون غير الصحية والكوليسترول مقارنة بالمنتجات الحيوانية، مما يجعلها رائعة لتحسين صحة القلب. أضف أطعمة مثل الفاصوليا والمكسرات والبذور التي لا تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون غير الصحية فحسب، بل إنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وفقًا لمجلة Nutrients ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين النباتي والمليء بهذه العناصر الغذائية يمكن أن يخفض ضغط الدم ويقلل الالتهاب، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة نشرت في مجلة BMC Women's Health أن النظام الغذائي الغني بالبروتين النباتي يحتوي على الألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي قد تحميك من أنواع معينة من السرطان، وخاصة سرطان الثدي. على سبيل المثال، ترتبط الخضروات الصليبية مثل البروكلي وبراعم بروكسل، الغنية بالبروتين النباتي، بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما تكون البروتينات النباتية خالية من المركبات الضارة الموجودة في بعض المنتجات الحيوانية، مما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.