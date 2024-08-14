إزاي تعمل بيتزا دايت تشبعك وتحافظ على وزنك.. طبيب تغذية يوضح

كتبت فاطمة خليل

البيتزا من الأطعمة اللذيذة التى يحبها الكثير من الأشخاص، وعندما نبدأ فى نظام حمية غذائية أو دايت قد يخاف الكثيرون من تناول البيتزا، بسبب السعرات الحرارية الزائدة والإضافات، ولكن هل تعلم أنه يمكنك تناول البيتزا دايت كوصفة صحية خفيفة تشعرك بالشبع.. فى هذا التقرير نتعرف على طريقة البيتزا الدايت الصحية .

قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، أن البيتزا الدايت يمكن تناولها كصنف جانبي بجانب الطعام أو يمكن تناولها كوجبة رئيسية إذا أضفنا لها نوع من البروتين مثل الدجاج أو اللحوم.واوضح أنه يمكننا عمل البيتزا الدايت من خلال إضافة خبز التورتيلا مع خضراوات متنوعة ومقطعة وجبنة موتزاريلا ونضعها تحت الشواية فى الفرن لمدة ٣-٤ دقائق.

وأشار الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية إلى أن البيتزا الدايت تعتبر بديلًا صحيًا للبيتزا التقليدية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.

وأكد اخصائى التغذية العلاجية أن البيتزا الدايت تكون غنية بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي على الألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضروات والدجاج والسمك، كما أنها تساعد في فقدان الوزن والحفاظ على الرشاقة.

جدير بالذكر أن خبز التورتيلا الذي يمكنك صنع البيتزا به عادة ما يصنع من دقيق القمح الكامل، مما يجعله غنيًا بالألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن وهذه العناصر الغذائية تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.