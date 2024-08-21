طهى البطاطس فى الفرن بدون تقشير ينظم السكر فى الدم

كتبت فاطمة ياسر

يمكن أن تساعد البطاطس عند طهيها فى الفرن فى خفض مستويات السكر فى الدم وإدارة الوزن بشكل فعال، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

وكشفت دراسة حديثة عن نتائج مدهشة تفيد بأن البطاطس عند طهيها فى الفرن تساعد فى إدارة أعراض مرض السكر.

وتحدت الدراسة التى قادتها الدكتورة نيدا أخافان، الأستاذة المساعدة فى جامعة نيفادا، لاس فيجاس فى أمريكا، الفكرة الشائعة بأن البطاطس غير صحية، وذكرت الأستاذة أنه عند طهيها بشكل صحيح، يمكن أن تكون البطاطس صحية، وأجريت الدراسة على المشاركين الذين تناولوا حصة يومية من البطاطس فى نظامهم الغذائى، وأظهروا انخفاضًا فى مستويات سكر الدم الصائم، وتحسنًا فى تكوين الجسم، وانخفاض محيط الخصر، وانخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

وتكمن إحدى الفوائد الصحية للبطاطس في قشرتها، حيث ذكرت الدراسة أن قشور البطاطس غنية بالنشا المقاوم الذي يمكن أن يساعد في تعزيز مستوى الجلوكوز ومستوى الدهون والشعور بالشبع، وأظهر المشاركون الذين تناولوا قشور البطاطس كجزء من نظامهم الغذائي تحسنًا كبيرًا في مؤشرات صحتهم.

وأشارت الدراسة إلى أنه على عكس الاعتقادات الشائعة، تحتوي البطاطس على نسبة بوتاسيوم أعلى من الموز، وهذا يساعد في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، وأوضح المؤلف أن البطاطس في الفرن من أكثر الأطعمة المشبعة التى يتم تناولها فى النظام الغذائى، ويمكن أن تمنحنا الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهذا يجعل استهلاك البطاطس أمرًا مهمًا لمن يسعون إلى إنقاص الوزن، ويمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وحجم الحصة والرغبة الشديدة في تناول الطعام طوال اليوم، ومع ذلك فإن الاعتدال وطرق الطهي هي المفتاح لإطلاق العنان للفوائد الصحية المحتملة للبطاطس.