تخفيض سعر الأرز الأبيض بمنافذ وزارة التموين للمرة الثانية

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحت الأرز الأبيض المحلى بسعر24 جنيها للكيلو بدلا من 25 جنيها، حيث تم تخفيض سعر الأرز للمرة الثانية بعدما كان بـ26 جنيها للكيلو ، كما يتم أيضا توفير كافة المنتجات واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ،وأقل من الأسواق الأخرى .



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد خفضت أسعار العديد من أصناف منتجات زيت الطعام والسمن الصناعي والأرز الأبيض المحلى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وحصل اليوم السابع، على الأسعار بعد التخفيض وانخفض سعر لتر زيت الطعام الخليط من 80 إلى 61 جنيها، كذلك تخفيض سعر عبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.2 لتر من 265 جنيها الى 213 ، وتخفيض سعر عبوة زيت "ذرة" 1.6 لتر من 200 الى 160 جنيه وعبوة زيت "ذرة "وزن 800 جرام بـ 83 جنيها بدلا 100 جنيه وزيت طعام "عباد" عبوة 2.2 لتر من 230 جنيها الى 181 جنيه وعبوة زيت "عباد" 1.6 لتر من 170 جنيها الى 135 جنيها وعبوة زيت "عباد" وزن 800 جرام من 88 جنيها الى 71.5 جنيه وعبوة زيت "عباد" وزن 750 جرام من 73 جنيها إلى 61.5 جنيه وطرح عبوة زيت طعام "ذرة" وزن 500 جرام من 49 جنيه الى 42 جنيها .



