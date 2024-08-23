7 طرق يمكن من خلالها إدارة مرض السكري أثناء السفر

كتب – حسام الشقويرى

في كثير من الأحيان، يلغي مرضى السكري خطط سفرهم بسبب حالتهم الصحية. ويعتقدون أنهم لن يتمكنوا من القيام بالرحلة بسبب سوء حالتهم الصحية ومتطلباتهم الطبية. ولكن الخبر السار هو أنه من الممكن لهم السفر إلى أي مكان، بشرط اتباع بعض النصائح المتعلقة بالصحة واستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل السفر، وخاصة إذا كانوا مسافرين إلى الخارج أو لديهم احتياجات معقدة لإدارة مرض السكري. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

قم بتجهيز حقيبة سفر لمرضى السكري

من المهم أولاً تجميع مجموعة تحتوي على الأساسيات مثل جهاز قياس الجلوكوز، وحقن الأنسولين، وشرائط الاختبار، والوجبات الخفيفة، وما إلى ذلك. تأكد من إمكانية الوصول إلى المجموعة بسهولة في حقيبة اليد الخاصة بك.

تعرف على الوجهة

تعرف على نظام الرعاية الصحية المحلي والمرافق الطبية المتاحة واللغة التي يمكنك التواصل بها بشأن احتياجاتك. سيساعدك هذا في حالة الطوارئ.

تعديل جدول الدواء الخاص بك

إذا كنت مسافرًا عبر مناطق زمنية مختلفة، فغيّر جدول الأدوية الخاص بك وخطط له وفقًا لذلك. يمكنك استشارة طبيبك للحصول على الإرشادات.

ابق رطبًا وتناول الوجبات الخفيفة

اشرب كميات كبيرة من الماء أثناء السفر، واحمل معك وجبات خفيفة صحية للحفاظ على مستويات السكر في الدم واستقرارها. وتجنب الاعتماد على طعام شركات الطيران والطعام من الخارج.

الهوية الطبية

إذا كنت مصابًا بمرض السكري الشديد، فيُمكنك ارتداء بطاقة هوية طبية أو حمل "بطاقة هوية لمرضى السكري" لتنبيه المتخصصين الطبيين إلى حالتك في حالة الطوارئ

مراقبة مستويات السكر في الدم

يجب عليك التحقق من مستويات السكر في الدم وإدارتها بانتظام، خاصة عند عبور المناطق الزمنية أو تجربة تغييرات في النظام الغذائي والنشاط.

نسخة من الوصفة الطبية

أثناء السفر، قد تحتاج إلى حمل نسخة من الوصفة الطبية الخاصة بك في حالة فقدان الدواء أو الحاجة إلى إعادة تعبئته.